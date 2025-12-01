День фінансів: очікування від курсу, перша платна дорога, «Зимова підтримка» Сьогодні 17:37

В перший день зими, 1 грудня, стало відомо, скільки українці витратили коштів із зимової підтримки та який середній чек у monobank на Чорну п’ятницю.

Виплати Зимової підтримки

На сьогодні вже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн у межах Зимової підтримки. Найбільше кошти витрачають на оплату комунальних послуг, купівлю книг, аптеки і донати.

Також Уряд переформатує програму «Власна справа» у 2026 році. Подробиці читайте за посиланням.

Компенсація за знищене майно бізнесу

Кабінет Міністрів затвердив постанову про запровадження часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, яке було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії росії. Документ також передбачає часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Орендовані квартири в Києві подешевшали

Середні ціни на орендоване житло у Києві за рік знизилися у всіх сегментах за кількістю кімнат. Загалом за рік середня вартість квартир у столиці впала до 21 000 грн/міс.

🏡 Перший внесок або нульова позика на житло

При купівлі житла за кордоном, одним з ключових бар’єрів для багатьох є перший внесок. У деяких країнах існують програми чи механізми, які зменшують цей бар’єр — наприклад, допускають мінімальний внесок 5−10%, або навіть нульовий, якщо виконані особливі умови. Деталі — читайте в нашій статті, де ми розібрались як це працює в різних країнах.

Хто складає графіки відключень

В Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання: хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами. Подробиці тут.

ПДВ для ФОПів: економіст пояснив вимоги МВФ

МВФ та Україна домовились про фінансування на 4 роки. Попри відносно скромний обсяг у $8,1 млрд програма допоможе залучити понад $136 млрд фінансування від інших партнерів. Рішення має остаточно схвалити Рада директорів фонду. Наступним кроком у межах домовленостей Україна зобовʼязалась переглянути спрощену систему оподаткування та неоподатковані посилки до €150.

Середній чек українців на Чорну п’ятницю

Як повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник monobank Олег Гороховський, користувачі банку цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п’ятницю — понад 89 тисяч.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Загалом за тиждень відбулося незначне загальне укріплення гривні За період 24−28 листопада офіційний курс гривні до долара пройшов у межах відносно вузької волатильності, демонструючи короткі коливання без різкої тенденції.Загалом за тиждень відбулося незначне загальне укріплення гривні за період — 0,18% від початкового рівня.

Перша платна дорога

Про це Першу платну дорогу, яку планують створити — від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС.

Водночас Укрзалізниця запускає нові потяги до Німеччини - розклад тут.

Кому нині важко знайти роботу

Скорочення кількості вакансій за останні 4 роки свідчить про перерозподіл пропозиції в інші напрями. Падіння в окремих сферах може бути пов’язане з оптимізацією процесів, автоматизацією та зміною пріоритетів бізнесу.

Доплати працівнику за додаткові обов’язки

Додаткові обов’язки, доручені працівникові, мають бути чітко визначені та сформульовані. Це важливо не лише для правильного розрахунку доплат, а й для уникнення трудових спорів у майбутньому. Деталі тут.

