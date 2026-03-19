День фінансів: облікова ставка, виплати у квітні, страхування воєнних ризиків Сьогодні 17:40

У четвер, 19 березня, Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки, а також стало відомо, хто у квітні отримає 1500 грн.

Облікова ставка

Правління Нацбанку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. НБУ відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики через ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Хто у квітні отримає 1500 гривень

Уряд запускає цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів.

Також в Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».

Програма страхування воєнних ризиків

Як повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн. Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Тепер компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн.Як повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується

Віддалена робота

📈Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни.

Finance.ua розібрався, з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.

Статки українських мільярдерів

Війна, зміна ринків і юридичні процеси суттєво переформатували список українських олігархів.

Бронювання без попереднього анулювання

На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не мають порушень правил військового обліку. Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа.

Ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без)

Вартість житла в Києві продовжує зростати. За останні пів року квартири додали в ціні ще 11% у доларах. Але попит на житло все ж лишається обмеженим через військові дії. Це видно зі статистики ЛУН.

Нова високошвидкісна залізниця

Міністерство розвитку громад та територій України провело зустріч з делегацією Республіки Корея щодо підготовки т ехніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України.

А Іспанія в 2026 році виділить Україні 1 млрд євро військової допомоги.

Обов’язки українців, які отримають карту CUKR

Після отримання карти CUKR громадяни України матимуть право на державні виплати та інші види допомоги на тих же засадах, що і інші іноземці.

