Віддалена робота: добірка 10 актуальних вакансій

Віддалена робота відкриває доступ до вакансій без прив’язки до міста та розширює можливості для кар’єрного розвитку. Ділимося добіркою віддалених вакансій від robota.ua із позиціями для рекрутерів, дизайнерів, маркетологів, розробників і не тільки.

2D Animator (Moho) в Unicorn Media

Команда проєкту дитячих мультфільмів Teeny Mimi шукає досвідченого та креативного 2D-аніматора (Moho). Тестовий період — 3 місяці.

Портрет ідеального кандидата:

впевнене володіння програмою Moho;

розуміння та застосування 12 принципів анімації;

навички базового ригінгу в Moho;

наявність портфоліо (обов'язково).

Системний аналітик BAF в «Омега»

Національний дистриб’ютор автокомпонентів у вакансії вказав , що звертатимуть увагу на кандидатів, які мають:

досвід роботи системним аналітиком 1С — від 2 років;

практичний досвід впровадження та підтримки систем на платформі 1С/BAF;

вміють координувати розробку та впровадження ІТ-проєктів у динамічному бізнес-середовищі;

знання складських і транспортних процесів (буде перевагою);

досвід роботи з Jira (буде плюсом).

Рекрутер (tech and non-tech) у ДТЕК

Віддалено або в офісі у Києві (БЦ Unit. City)

Приватний енергетичний холдинг України у вакансії зазначає , що основний фокус ролі — технічний рекрутинг (близько 70% часу). Водночас можливе закриття окремих нетехнічних позицій (HR, маркетинг, продажі тощо).

Майбутньому працівнику доручать:

розробляти стратегію пошуку та карту кандидатів;

здійснювати активний сорсинг (LinkedIn, X-Ray, Boolean search, джобборди, реферальні програми, внутрішня база);

проводити інтерв’ю та оцінювати кандидатів;

працювати з ATS;

організовувати процес пребордингу та вихід кандидатів на роботу.

PPC Manager (e-com) у Razom Group

Гібридний формат роботи

Рекламно-комунікаційний холдинг у пошуках працівника . Які завдання чекають на нього:

повний супровід performance-кампаній у Google Ads та Meta Ads з фокусом на e-commerce і лідогенерацію;

ведення PPC-проєктів: аргументація рішень, підготовка рекомендацій, участь у формуванні стратегій і консультування акаунт-команди;

робота з аналітикою: аналіз звітів, пошук інсайтів і впровадження рішень на їх основі;

підготовка технічних завдань для коректної роботи GA4, Meta Pixel, GTM та інших інструментів трекінгу;

проведення щомісячної фінансової звірки рекламних бюджетів.

Якщо певних навичок бракує, компанія допоможе їх розвинути в процесі роботи.

SMM-менеджер зі своїм авто в Express-T

Віддалено

Транспортна компанія, яка спеціалізується на наданні послуг з евакуації автомобілів, технічної допомоги на дорозі та відкриття замків, відкрила вакансію

До команди запрошують фахівця з власним авто, який проживає в Києві або Київській області. Перевагу віддають кандидатам з досвідом роботи в SMM від 2 років та успішними кейсами.

Анонсується віддалений формат із регулярними виїздами на заходи в Києві та Київській області (часто у вихідні дні) та компенсація витрат на пальне.

Фахівець з роботизованої автоматизації процесів у PwC Service Delivery Center

Віддалено або Львів

Міжнародна мережа фірм, що пропонує аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги, шукає фахівця , який має:

глибокі знання VBA та/або SQL;

базові знання HTML/CSS;

рівень англійської — B2 або вище для ефективної комунікації;

практичний досвід роботи з будь-якою мовою програмування;

розуміння принципів роботи API та досвід інтеграцій.

Інфлюенс-маркетолог у Eva

Віддалено або гібридний формат

Національна мережа магазинів краси та здоров’я шукає спеціаліста , який відповідатиме за запуск і розвиток співпраці з блогерами та UGC-креаторами.

Що пропонують:

реальні можливості кар’єрного зростання, зокрема розвиток у напрямі управління;

безкоштовний корпоративний спортзал;

комфортні relax-зони в офісі;

біговий клуб;

курси англійської мови та водіння за корпоративною вартістю;

юридичну та психологічну підтримку;

корпоративний транспорт.

Програміст BAS у Suziria Group

Роботодавець- сімейна група компаній, яка понад 33 роки розвиває зооринок в Україні та управляє найбільшим зооритейлом країни MasterZoo.

Запрошують до команди фахівця з досвідом роботи від 3-х років та знанням різних конфігурацій.

У зоні відповідальності:

налаштування та адміністрування стандартних та нестандартних конфігурацій на базі BAS;

розробка конфігурацій, підсистем, модулів, об’єктів метаданих під завдання замовника;

написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування;

Графічний дизайнер в «Оліс»

Український бренд масложирової та соусної продукції додав вакансію.

Шукають працівника, який:

має досвід роботи дизайнером — від 1−2 років;

впевнено володіє Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign (Figma/Canva /CorelDRAW — буде плюсом);

розуміє композиції, типографіки та роботи з кольором;

має навички підготовки макетів для друку та digital;

вміє працювати за ТЗ і дотримуватися дедлайнів;

має портфоліо реалізованих проєктів.

Фінансовий журналіст в Ekonomika+

В офісі/віддалено/гібридний формат

спеціалізується на темі фінансів;

добре орієнтується у банківському та страховому ринках, небанківських фінансових сервісах і регулюванні фінансових ринків;

має налагоджені контакти з першими особами фінансових установ.

