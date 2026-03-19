Корея допоможе Україні збудувати високошвидкісну залізницю від Києва до кордону

Казна та Політика
Міністерство розвитку громад та територій України провело зустріч з делегацією Республіки Корея щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
Читайте також
За словами Балести, Україна розглядає розвиток високошвидкісної залізниці не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору.
Проєкт реалізується в межах грантової допомоги уряду Республіки Корея, має бюджет $8 млн та передбачає підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.
Читайте також
Раніше АТ «Укрзалізниця» отримала від японського виробника Nippon Steel 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65, а до кінця січня очікується постачання ще 1 тис. тонн.
Також Україна разом з Іспанією запускає інфраструктурний проєкт, який має вирішити одну з головних проблем залізничного сполучення з ЄС — різну ширину колії. Нові технології дозволять поїздам автоматично змінювати її просто під час руху, без зупинок на кордоні.
Також за темою
Також за темою
