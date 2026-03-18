Поїзди швидше перетинатимуть кордон — допоможуть іспанські технології Сьогодні 17:31

Колії залізниці

Україна разом з Іспанією запускає інфраструктурний проєкт, який має вирішити одну з головних проблем залізничного сполучення з ЄС — різну ширину колії. Нові технології дозволять поїздам автоматично змінювати її просто під час руху, без зупинок на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Як працюватиме нова технологія

Відповідні угоди підписали під час візиту Президента Володимир Зеленський до Іспанії.

Суть проєкту — у впровадженні системи автоматичної зміни ширини колії. Зараз це є ключовим бар’єром для швидких перевезень: в Україні використовується колія 1 520 мм, тоді як у більшості країн ЄС — 1 435 мм.

Через це поїзди на кордоні змушені зупинятися — або для перевантаження вантажу, або для заміни візків. Це уповільнює логістику та збільшує витрати.

Нова технологія дозволить вагонам «перемикатися» між різними стандартами колії прямо під час руху. У результаті поїзди зможуть швидше перетинати кордон, а перевезення стануть дешевшими та ефективнішими.

Хто реалізує проєкт і що це дасть

Проєкт реалізовуватиме Укрзалізниця разом з іспанськими партнерами — інжиніринговою компанією TRIA та оператором інфраструктури Adif.

Іспанія вже має досвід використання подібних рішень, адже в країні діють різні стандарти колії. Саме цей досвід адаптують для українсько-європейських маршрутів.

На реалізацію проєкту передбачено грант у 5.48 млн євро від уряду Іспанії через фінансову установу Instituto de Crédito Oficial у межах фонду FIEM.

Це перший інфраструктурний проєкт у межах домовленостей між Володимиром Зеленським та Педро Санчесом на загальну суму 200 млн євро.

Очікується, що впровадження технології спростить перевезення між Україною та ЄС і стане кроком до глибшої інтеграції української залізниці в європейську транспортну систему.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.