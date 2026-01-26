«Укрзалізниця» отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Сьогодні 09:44

АТ «Укрзалізниця» отримала від японського виробника Nippon Steel 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65, а до кінця січня очікується постачання ще 1 тис. тонн, йдеться у пресрелізі Міністерства розвитку громад та територій у четвер.

Згідно з релізом, реалізація цієї співпраці стала можлива в межах третьої фази програми екстреного відновлення через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

«Це стало результатом системної взаємодії та успішних домовленостей із японськими партнерами з боку Міністерства на початку 2025 року. В Україні наразі немає власного виробництва рейок, тож залучення партнерської підтримки є необхідним та вирішальним для функціонування української залізниці», — наголосило міністерство.

Зазначається, що наразі співпраця передбачає передачу 3 тис. тонн рейок на загальну суму близько $4 млн.

