Як війна змінила статки українських мільярдерів (інфографіка) Сьогодні 09:01

Ані втеча з України та заочний арешт Вадима Новинського, ані корупційна справа Костянтина Жеваго, ані санкції проти Петра Порошенка не завадили їм залишатися серед найбагатших українців. Станом на березень 2026 року всі вони входять до топ-10 за версією Forbes, хоча й поступаються за розміром статків Рінату Ахметову та Віктору Пінчуку. Війна, зміна ринків і юридичні процеси суттєво переформатували список українських олігархів.

Рінат Ахметов

Рінат Ахметов залишається беззмінним лідером рейтингу, хоча його статки зазнали значних коливань. У 2021 році вони оцінювалися у $7,6 млрд, але після втрати металургійних підприємств у Маріуполі впали до $4,4 млрд у 2022-му.

Надалі бізнесмен зумів відновити позиції: до 2025 року його капітал зріс до $7,9 млрд завдяки високим цінам на енергоносії та адаптації бізнесу. Станом на березень 2026 року статки оцінюють у $7,8 млрд, що дозволяє йому утримувати перше місце.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук стабільно залишається у топ-10 найбагатших українців. У 2021 році його статки становили $2,5 млрд, після чого знизилися до $2 млрд у 2023−2024 роках через проблеми у трубному бізнесі.

Завдяки переорієнтації на європейські ринки та інвестиціям у «зелену» металургію у 2025 році його капітал зріс до $3,2 млрд. На березень 2026 року він оцінюється у $2,8 млрд.

Влад Яценко

Співзасновник Revolut Влад Яценко став прикладом зростання ролі технологічного бізнесу. У 2021 році він не входив до топ-10, але вже у 2022-му його статки оцінювалися у $1,1 млрд.

Зростання фінтех-компанії дозволило йому наростити капітал до $1,2 млрд у 2025 році та до $2,2 млрд станом на березень 2026 року.

Петро Порошенко

Статки Петра Порошенка зазнали змін на тлі війни та санкцій. У 2021 році вони становили $1,6 млрд, після чого він на кілька років випав із рейтингу.

Повернення відбулося у 2025 році з показником $1,8 млрд, зокрема завдяки стабільній роботі Roshen та агроактивів. У березні 2026 року його капітал оцінюється у $1,5 млрд.

Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго, попри кримінальну справу та підозри у корупції, залишається у списку мільярдерів. Його статки знизилися з $2,4 млрд у 2021 році до $1,4 млрд у 2022-му.

У наступні роки капітал стабілізувався на рівні $1,2 млрд. Попри судові процеси, доходи від експорту залізорудної сировини дозволяють йому утримувати позиції у рейтингу.

Вадим Новинський

Вадим Новинський, який перебуває під санкціями та оголошений у розшук, також залишається серед найбагатших. У 2021 році його статки становили $1,4 млрд, у 2022-му скоротилися до $1 млрд.

До березня 2026 року він збільшив капітал до $1,2 млрд, зокрема завдяки активам у металургії та газовидобутку.

Андрій Веревський

Андрій Веревський, засновник агрохолдингу «Кернел», повернувся до списку мільярдерів після періоду нестабільності в агросекторі.

У 2025 році його статки оцінили у $1,4 млрд, а станом на березень 2026 року — у $1,2 млрд. Консолідація акцій і зміни у структурі компанії допомогли йому зміцнити позиції.

Хто вибув зі списку

З рейтингу вибули кілька відомих бізнесменів. Ігор Коломойський, який у 2021 році мав $1,8 млрд, більше не входить до списку через втрату активів і судові справи.

Аналогічно з рейтингу зник Геннадій Боголюбов, чий капітал у 2021 році оцінювався у $1,7 млрд.

Також поза списком залишилися Макс Литвин та Олексій Шевченко через зміну оцінки вартості їхньої IT-компанії. Олександр і Галина Гереги не повертаються до рейтингу вже кілька років через втрати бізнесу на окупованих територіях і в зоні бойових дій.

