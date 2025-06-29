Яка країна лідирує за кількістю мільйонерів у світі — Finance.ua

Яка країна лідирує за кількістю мільйонерів у світі
У загальному лише 1,6% людей у світі є мільйонерами. Водночас понад 80% людей у світі володіють активами вартістю менш ніж 100 тис. доларів.
Про це свідчать дані Глобального звіту про багатство від швейцарського банку UBS, повідомляє Reuters.
Найбільше мільйонерів проживає у Сполучених Штатах Америки — 379 тис. осіб, що становить 40% від усієї кількості у світі. Це означає, що понад тисяча американців ставали мільйонерами.
Чому у США багатіють найшвидше
Як повідомляється, причинами такого стрімкого зростання багатіїв в Америці є стабільність долара, який залишається головною резервною валютою у світі.
Також на це впливає зростання фінансових ринків, що збільшує прибутки інвесторів.
Ще одним чинником, який варто виділити, є широкий вибір інвестиційних інструментів — від акцій і облігацій до стартапів.
Завдяки цьому загальний обсяг приватного багаства у Штатах зріс на 11% за 2024 рік, коли світовий середній показник становив лише 4,6%.
Яка ситуація з багатіями у світі
Як зазначають аналітики, попри відставання за кількістю мільйонерів, Китай перевершує США за кількістю людей, які мають чистий капітал в діапазоні від 100 тис. до 1 млн доларів.
У Європі, Африці та на Близькому Сході також фіксується зростання фінансових активів громадян після спаду 2022 року. Проте темпи зростання поступаються як США, так і Китаю.
Скільки мільйонерів в Україні
У 2025 році понад 17 тисяч українців задекларували дохід понад мільйон гривень.
Порівняно з минулим роком, кількість офіційних мільйонерів зросла на 1,3 тисячі. Разом вони задекларували 254 мільярди гривень доходів.
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