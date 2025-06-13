Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки

Світ
36
Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки
Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки
Міністр промисловості Марк Ферраччі та міністр економіки Ерік Ломбар є мультимільйонерами, маючи найбільші чисті активи серед членів нинішнього уряду, який очолює Франсуа Байру. Водночас найбіднішим виявився міністр юстиції Жеральд Дарманен.
Декларації про майно міністрів, заступників міністрів та державних секретарів були оприлюднені на сайті Вищого органу з питань прозорості публічного життя.
Міністр промисловості Марк Ферраччі задекларував статки у розмірі майже 23 мільйони євро, більшу частину яких він отримав від акцій бухгалтерської та управлінської консалтингової фірми, яку очолює його батько. Ерік Ломбар, міністр економіки, володіє нерухомістю та акціями на майже 21 мільйон євро, задекларував понад 11 мільйонів євро у вигляді акцій консалтингової фірми та понад 8 мільйонів євро у вигляді нерухомості.
Читайте також
Третьою найбагатшою в уряді є міністерка культури Рашида Даті — майже 6 мільйонів євро чистими. Сукупний чистий капітал міністра Європи та закордонних справ Жана-Ноеля Барро оцінюється у близько 5 млн  євро, з яких у нерухомості приблизно 2 мільйони.
Сам прем’єр-міністр — Франсуа Байру — задекларував трохи понад 1,3 мільйона євро активів, які переважно складаються з нерухомості.
Найменший чистий капітал має Жеральд Дарманін — міністр юстиції оприлюднив суму в 77 821 євро.
Якщо додати суму активів всіх урядових капіталів та поділити на 36 декларацій — саме стільки було подано — то в середньому кожен член уряду є впевненим мільйонером, маючи приблизно 2,6 млн євро.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems