Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки — Finance.ua

Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки 13.06.2025, 00:34 — Світ

Майже всі мільйонери: міністри уряду Франції показали свої статки

Міністр промисловості Марк Ферраччі та міністр економіки Ерік Ломбар є мультимільйонерами, маючи найбільші чисті активи серед членів нинішнього уряду, який очолює Франсуа Байру. Водночас найбіднішим виявився міністр юстиції Жеральд Дарманен.

Декларації про майно міністрів, заступників міністрів та державних секретарів були оприлюднені на сайті Вищого органу з питань прозорості публічного життя.

Міністр промисловості Марк Ферраччі задекларував статки у розмірі майже 23 мільйони євро, більшу частину яких він отримав від акцій бухгалтерської та управлінської консалтингової фірми, яку очолює його батько. Ерік Ломбар, міністр економіки, володіє нерухомістю та акціями на майже 21 мільйон євро, задекларував понад 11 мільйонів євро у вигляді акцій консалтингової фірми та понад 8 мільйонів євро у вигляді нерухомості.

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Третьою найбагатшою в уряді є міністерка культури Рашида Даті — майже 6 мільйонів євро чистими. Сукупний чистий капітал міністра Європи та закордонних справ Жана-Ноеля Барро оцінюється у близько 5 млн євро, з яких у нерухомості приблизно 2 мільйони.

Сам прем’єр-міністр — Франсуа Байру — задекларував трохи понад 1,3 мільйона євро активів, які переважно складаються з нерухомості.

Найменший чистий капітал має Жеральд Дарманін — міністр юстиції оприлюднив суму в 77 821 євро.

Якщо додати суму активів всіх урядових капіталів та поділити на 36 декларацій — саме стільки було подано — то в середньому кожен член уряду є впевненим мільйонером, маючи приблизно 2,6 млн євро.

Укрінформ За матеріалами:

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