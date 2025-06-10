Іспанських мільйонерів стало менше, але їхні сукупнні статки зросли — Finance.ua
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Іспанських мільйонерів стало менше, але їхні сукупнні статки зросли

Світ
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Іспанських мільйонерів стало менше, але їхні сукупнні статки зросли
Іспанських мільйонерів стало менше, але їхні сукупнні статки зросли
За даними Дослідницького інституту Capgemini, кількість заможних жителів Іспанії (high-net-worth individual — HNWI) трохи зменшилася — з 250 600 у 2023 році до 246 600 у 2024 році.
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Але при цьому загальний обсяг їхнього добробуту зріс на 1% — до 644,7 млрд євро.
Нагадаємо, щоб краще впоратися з житловою кризою, Іспанія вирішила припинити свою програму «Золота віза» з квітня 2025 року.
Але скасування програми «Золота віза» в Іспанії не завадить багатим іноземним громадянам купувати елітні будинки, оскільки вони більше зацікавлені у вигідних інвестиціях, а не в проживанні, вважають деякі експерти з нерухомості.
Найбільш затребуваним варіантом цієї програми є варіант інвестицій у нерухомість, який пропонує проживання в обмін на придбання нерухомості вартістю 500 000 євро або більше.
Крім того, після рішення про скасування програми «Золота віза» іспанська влада оприлюднила плани ввести податок до 100% на вартість нерухомості, купленої не громадянами ЄС.
Незважаючи на нові зміни, оголошені урядом Іспанії, експерти з нерухомості повідомили, що скасування цього варіанту візи не зробить нерухомість високого класу більш доступною.

Туристичне страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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