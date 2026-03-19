Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:30

Нацбанк України

Правління Нацбанку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. НБУ відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики через ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Про це йдеться на сайті регулятора.

«Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики», — коментують рішення в Нацбанку.

Водночас у разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення — буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Що з інфляцією

Після тривалого періоду зниження загальна інфляція в лютому незначно пришвидшилася — річна інфляція становила 7,6%, базова залишилася на рівні 7,0%.

Ціни на пальне, послуги та сирі продукти росли швидше, ніж очікувалося, а оброблені продукти подорожчали трохи повільніше. Загальна інфляція лише трохи перевищила прогноз НБУ, а базова відповідала йому.

Водночас очікування домогосподарств щодо зростання цін погіршилися, ймовірно через складну ситуацію в енергетиці та подорожчання товарів щоденного споживання.

Вплив подій на Близькому Сході

Ситуація в енергетиці України останнім часом покращилася, що повинно обмежити тиск на ціни.

Водночас війна на Близькому Сході призвела до подорожчання нафти та газу, що вже відчувається на внутрішньому ринку. Через це інфляція в найближчі місяці може бути трохи вищою за січневий прогноз НБУ. Проте подальший розвиток ситуації залишається невизначеним.

Зовнішня допомога та міжнародні резерви

З початку року Україна отримала 5,5 млрд дол. США офіційного фінансування, що дозволило уряду покрити критичні бюджетні потреби та зберегти запас коштів для майбутніх витрат.

Міжнародні резерви на кінець лютого становили близько 55 млрд дол. США, що підтримує стабільність валютного ринку.

Такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку.

В останні тижні долар подорожчав щодо більшості валют, у тому числі гривні, через геополітичну невизначеність. Курс гривні до євро та інших валют основних торговельних партнерів змінився незначно.

Основні виклики для інфляційної динаміки та економічного розвитку

Війна залишається головним ризиком, створюючи загрози для цін і економічної активності.

Посилилися ризики через загострення геополітичної ситуації у світі. Тривала війна на Близькому Сході може призвести до значного зростання світових цін на енергоресурси, що посилить інфляційний тиск в Україні і дасть росії більше ресурсів для ведення війни.

Інші ризики включають:

можливі перебої або зменшення обсягів міжнародного фінансування;

додаткові потреби бюджету на оборону та відбудову;

загострення або продовження зовнішніх конфліктів, що може вплинути на підтримку України.

«Однак, ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається також імовірність реалізації і позитивних сценаріїв. Вони, зокрема, пов’язані з посиленням військової й фінансової підтримки партнерів та досягненням суттєвого прогресу в забезпеченні справедливого й тривалого миру для України», — зазначають в Нацбанку.

Як це вплине на гривневі інвестиції

Попри певне зниження ринкових ставок після пом’якшення процентної політики НБУ в січні, гривневі інструменти залишаються привабливими для інвесторів. Обсяги строкових депозитів фізичних осіб у банках та портфель їхніх вкладень в ОВДП зростали.

Водночас, регулятор врахував посилення зовнішніх ризиків, погіршення інфляційних очікувань населення й підвищення волатильності на валютному ринку. Тому НБУ вважає за доцільне наразі утриматися від подальшого зниження облікової ставки, закладеного до січневого прогнозу.

Що дасть збереження облікової ставки на незмінному рівні:

підтримає інтерес до гривневих активів;

посприяє забезпеченню стійкості валютного ринку;

допоможе у контрольованості інфляційних процесів на тлі зростання економічної та геополітичної невизначеності.

Водночас це не створюватиме загроз для подальшого розвитку кредитування, що продовжує зростати темпами понад 30% у річному вимірі.

Що далі

НБУ продовжить реагувати на реальні тенденції та зміни ризиків для цін, валютного ринку та інфляційних очікувань.

За умови високих проінфляційних ризиків регулятор утримається від пом’якшення політики.

Якщо ризики зростатимуть, НБУ готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів для підтримки цінової стабільності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.