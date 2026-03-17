ТОП-10 банків за вкладами в гривні, євро та доларах: коли ставки знову почнуть зростати

Банки продовжують коригувати депозитні ставки. За останні два тижні дохідність гривневих вкладів знизили дві фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн.

Але цей тренд може змінитися. Про це пише у статті «Мінфін», ми вибрали основне.

Свою депозитну політику банки переглядають без різких рухів: дохідність гривневих вкладів загалом на ринку, хоча й знижується, але доволі повільно. Так, із початку року Український індекс ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб знизився із 13,41% річних до 13,38% річних (станом на 10 березня).

Середня дохідність вкладів на 6 місяців за той же период впала з 13,92% річних до 13,85% річних, на 12 місяців — з 13,77% до 13,73% річних.

При цьому окремі банки пропонують своїм приватним клієнтам значно вищі заробітки. До того ж депозит у нацвалюті поки що дозволяє захистити гроші від інфляціїї. Так, на сьогодні найкращий рівень ставки на депозит у гривні на 12 місяців пропонує МТБ Банк — 16,75% річних.

Після виплати 23% податку (18% ПДФО плюс 5% військовий збір) реальна дохідність складає приблизно 12,9% річних. Станом на початок березня річна інфляція склала 7,6% річних.

