Програма страхування воєнних ризиків: кому Уряд збільшить виплати

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Тепер компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн.
Про це повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.
Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн.
З її слів, уряд продовжує вдосконалювати інструменти підтримки, враховуючи зворотний зв’язок і реальні потреби бізнесу.

Компенсація за пошкоджене або знищене майно:

  • збільшують граничну суму компенсації — з 10 млн грн до 30 млн грн;
  • скасовують норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
  • дається можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

За напрямом компенсації страхової премії:

  • збільшуємо граничну суму компенсації з 1 млн грн до 3 млн грн;
  • пришвидшуємо можливість отримати підтримку — подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;
  • якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами — пропорційно сплаченим платежам.
«Від початку дії програми, з 1 січня 2026 року, вже маємо перші результати. За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву», — написала вона.
Програма є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та адмініструється Експортно-кредитним агентством.
Нагадаємо, в Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне». Програма передбачає повернення частини коштів за бензин, дизель і автогаз та діятиме протягом обмеженого періоду в межах уже існуючого механізму «Національного кешбеку». З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Також Уряд запускає цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
