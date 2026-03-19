Хто одноразово у квітні отримає 1500 гривень

Казна та Політика
Хто отримає 1500 грн у квітні
Уряд запускає цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів.
Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Хто отримає

Одноразова доплата 1500 грн надійде у квітні. Її отримають майже 13 млн людей:
  • пенсіонери за віком,
  • люди з інвалідністю,
  • малозабезпечені родини,
  • отримувачі базової соцдопомоги,
  • ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері.
Куди надійдуть кошти

Кошти будуть нараховані автоматично через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати — на рахунки в банках або через Укрпошту.
Заяв чи додаткових звернень не потрібно.
Також нагадаємо, в Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне». Програма передбачає повернення частини коштів за бензин, дизель і автогаз та діятиме протягом обмеженого періоду в межах уже існуючого механізму «Національного кешбеку».
з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
