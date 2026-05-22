День фінансів: обґрунтований тариф на метро, кого шукають роботодавці, середня зарплата для обчислення пенсій Сьогодні 17:33

У п’ятницю, 22 травня, стало відомо, яких працівників найбільше шукають роботодавці у 2026 році та який економічно обґрунтований тариф на метро.

Законопроєкт про оподаткування банків

Податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.

НБУ змінив правила безготівкових оплат

оновив НБУоновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.

Законопроєкт про податок на посилки

Про це Законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити.Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він наголосив, що законопроєкт доведеться прийняти в будь-якому разі.

Економічно обґрунтований тариф на метро

За даними КМДА, аналіз фактичних витрат підприємств засвідчив суттєве зростання окремих показників, які врахували в запропонованому тарифі. Зокрема, у столичному метро витрати на оплату праці зросли на 61,7%, а витрати на електроенергію на 66,9%.

Український бізнес б’є рекорди з кредитів

З грудня 2020 року підприємці отримали десятки тисяч кредитів на сотні мільярдів грн, а під час повномасштабної війни цей інструмент продовжив активно працювати, забезпечуючи доступ до фінансування в умовах підвищених ризиків.

Кого найбільше шукають роботодавці

Найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн).

Нові показники середньої зарплати

В Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

На що буде орієнтована економіка в майбутньомк

Стратегія довгострокового економічного розвитку України «Економіка майбутнього» базується на новій економічній логіці, яка визначає приватні інвестиції, конкуренцію, продуктивність і розвиток промисловості та підприємництва як головні рушії економічного зростання.

Ретроспектива авторинку України

Finance.ua вирішив проаналізувати, яким чином змінювалися первинний та вторинний ринки легкових автомобілів в Україні, починаючи з часів здобуття незалежності до наших днів. Цю ретроспективну історію ми розподілили на чотири періоди, кожен із яких являє собою десятиріччя.

У Німеччині з’явиться аналог «Дії»

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про цифрову ідентифікацію, який створює правову основу для впровадження EUDI-Wallet — європейського цифрового гаманця для підтвердження особи.

Водночас в США схвалили продаж Україн і обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.

