0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: обґрунтований тариф на метро, кого шукають роботодавці, середня зарплата для обчислення пенсій

47
У п’ятницю, 22 травня, стало відомо, яких працівників найбільше шукають роботодавці у 2026 році та який економічно обґрунтований тариф на метро.
Законопроєкт про оподаткування банків
Податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.
НБУ змінив правила безготівкових оплат
НБУ оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.
Законопроєкт про податок на посилки
Законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він наголосив, що законопроєкт доведеться прийняти в будь-якому разі.
Економічно обґрунтований тариф на метро
За даними КМДА, аналіз фактичних витрат підприємств засвідчив суттєве зростання окремих показників, які врахували в запропонованому тарифі. Зокрема, у столичному метро витрати на оплату праці зросли на 61,7%, а витрати на електроенергію на 66,9%.
Український бізнес б’є рекорди з кредитів
З грудня 2020 року підприємці отримали десятки тисяч кредитів на сотні мільярдів грн, а під час повномасштабної війни цей інструмент продовжив активно працювати, забезпечуючи доступ до фінансування в умовах підвищених ризиків.
Кого найбільше шукають роботодавці
Найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн).
Нові показники середньої зарплати
В Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
На що буде орієнтована економіка в майбутньомк
Стратегія довгострокового економічного розвитку України «Економіка майбутнього» базується на новій економічній логіці, яка визначає приватні інвестиції, конкуренцію, продуктивність і розвиток промисловості та підприємництва як головні рушії економічного зростання.
Ретроспектива авторинку України
Finance.ua вирішив проаналізувати, яким чином змінювалися первинний та вторинний ринки легкових автомобілів в Україні, починаючи з часів здобуття незалежності до наших днів. Цю ретроспективну історію ми розподілили на чотири періоди, кожен із яких являє собою десятиріччя.

🚘Ретроспектива авторинку України: від 90-х до нашого часу

У Німеччині з’явиться аналог «Дії»
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про цифрову ідентифікацію, який створює правову основу для впровадження EUDI-Wallet — європейського цифрового гаманця для підтвердження особи.
Румунія змінює правила транзиту: що потрібно знати українському бізнесу — пишемо тут.
Водночас в США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад 108 млн дол.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems