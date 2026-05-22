КМДА: економічно обґрунтований тариф на метро перевищує 64 грн Сьогодні 15:03

У разі збереження тарифу на рівні 8 грн місто буде змушене суттєво збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету

Тариф на разовий проїзд у комунальному транспорті Києва на рівні 30 грн розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств у 2025 році. Під час формування вартості врахували зростання цін на промислову продукцію та послуги, витрати на електроенергію й пальне, подорожчання запчастин, ремонти рухомого складу та необхідність забезпечення конкурентного рівня оплати праці працівників галузі.

Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Як зросли витрати транспортних підприємств

За даними КМДА, аналіз фактичних витрат підприємств засвідчив суттєве зростання окремих показників, які врахували в запропонованому тарифі.

Зокрема, у столичному метро витрати на оплату праці зросли на 61,7%, а витрати на електроенергію на 66,9%.

У КП «Київпастранс» витрати на паливно-мастильні матеріали збільшилися на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування інфраструктури та рухомого складу на 63,3%.

Водночас обсяги перевезень комунального транспорту скоротилися в середньому на 42% порівняно з показниками, які враховували під час останнього перегляду тарифів у 2018 році.

У КМДА зазначають, що зростання витрат на енергоносії, оплату праці та обслуговування рухомого складу призвело до підвищення собівартості перевезень і витрат на одного пасажира.

Які економічні показники змінилися з 2018 року

З часу останнього перегляду тарифів у 2018 році суттєво змінилися ключові економічні показники, які напряму впливають на собівартість перевезень.

Зокрема:

індекс споживчих цін за 2018−2025 роки становить 212,5%, а з урахуванням прогнозу на 2026 рік — 233,5%;

мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза — із 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн із 1 січня 2026 року;

середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 раза — з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року;

тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 раза — із 2,25 грн/кВт·год до 14,93 грн/кВт·год;

вартість дизельного пального для КП «Київпастранс» зросла у 3,7 раза — з 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (середньомісячна ціна дизельного пального у квітні 2026 року).

Аналіз фактичних витрат

Яким є економічно обґрунтований тариф

У столичних транспортних підприємствах розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік. Так, для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері — 44,14 грн.

Водночас, зважаючи на соціальну чутливість питання підняття тарифів на проїзд у столиці, при розрахунку вартості разового проїзду в 30 гривень врахували фактичні, а не планові витрати транспортних підприємств у 2025 році.

«Таким чином запропонований тариф на разовий проїзд у 30 грн є лише наближенням до економічно обґрунтованого, оскільки він є нижчим за повний розрахунковий рівень. Його визначили з урахуванням необхідності зберегти баланс між фінансовою стабільністю транспортних підприємств і доступністю перевезень для мешканців столиці в умовах значних наслідків для економіки столиці, спричинених війною», — пояснили в КМДА.

Які наслідки можливі без підвищення тарифу

У КМДА стверджують, що в разі збереження тарифу на рівні 8 грн місто буде змушене суттєво збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету.

Це може вплинути на фінансування заходів із відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки столиці до наступного опалювального сезону.

Крім того, для транспортної галузі це матиме наслідки:

скорочення обсягів ремонтних робіт;

погіршення технічного стану рухомого складу;

збільшення інтервалів руху транспорту;

дефіцит кадрів через неконкурентний рівень заробітної плати;

відтермінування оновлення транспортної інфраструктури.

Що відомо про нові тарифи на проїзд у Києві

Раніше Finance.ua писав , що 18 травня у КМДА опублікували проєкт тарифів на проїзд у комунальному транспорті: вартість разової поїздки пропонують встановити на рівні 30 гривень.

Запровадити нові тарифи хочуть з 15 липня 2026 року.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок . Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку.

