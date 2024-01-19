День фінансів: нові правила готівкових розрахунків у ЄС, мінімальна зарплата в Україні та світі, справа Мазепи — Finance.ua

День фінансів: нові правила готівкових розрахунків у ЄС, мінімальна зарплата в Україні та світі, справа Мазепи Сьогодні 17:50

П’ятниця, 19 січня. Хто зможе виїхати за кордон у 2024 році, та за який борг можуть відключити світло.

Цифровізація армії. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко заявила , що новий законопроєкт № 10 062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

До речі, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що законопроєкт про мобілізацію має створити умови, за яких особи, які з лютого 2022 року захищають Україну, зможуть бути замінені.

Поки у парламенті точаться дискусії щодо змін до мобілізаційного законодавства, яке, серед іншого, торкнеться і тих категорій українців, які прагнуть виїхати з України, питання перетину кордону залишається серед найактуальніших. Які зміни внесе до чинного нині порядку перетину кордону Верховна Рада — поки гадати зарано, тому спробуємо розібратися у тому, що є з цим питанням зараз:

Мінімальна зарплата в Україні та світі. Аналітики Picodi Україна Аналітики Picodi Україна перевірили , як змінився розмір мінімальної заробітної плати в 67 країнах. Згідно з даними дослідження, найвище зростання мінімальної оплати праці аналітики зафіксували в Аргентині (138%) і Туреччині (100%). Україна в цьому рейтингу посіла 40-е місце.

Як показують результати дослідження Gradus Research, відсоток працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року.

Найбільш затребувані професії до 2027 року. Експерти Світового економічного форуму, який пройшов у Давосі Експерти Світового економічного форуму, який пройшов у Давосі зазначили , що у світі до 2027 року зросте потреба в педагогах у сфері професійно-технічної, спеціальної освіти та викладачах закладів вищої освіти.

Борги за світло. За За словами радника премʼєр-міністра та члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, борги побутових споживачів за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 мільярдів гривень, зокрема, на 7,7 мільярдів гривень у 2023 році.

Як додав експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, позбавляти електрики будуть тих споживачів, у яких сума боргу перевищує 3000 грн, а сам борг «старше» двох місяців.

Курс долара протягом року. Фінансові аналітики у січні 2024 року Фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. У грудні вони чекали на курс 40,08 грн/долар. Банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар, а населення чекає на курс 39,75 грн/долар.

Справа Мазепи. Вчора увечері ДБР та Нацполіція затримали на кордоні організатора схеми з відчуження земель Київської ГЕС. ЗМІ Вчора увечері ДБР та Нацполіція затримали на кордоні організатора схеми з відчуження земель Київської ГЕС. ЗМІ повідомляли , що йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Згодом в Concorde Capital підтвердили, що Ігоря Мазепу затримали, й додали, що в компанії пройшли обшуки. «Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес», — кажуть у Concorde Capital.

Мазепі встановили заставу у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію — 500 млн грн.

ЄС частково заборонить розрахунки готівкою. Представники Європарламенту та країн ЄС Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро. Торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції.

Авіасполучення з Києва та Львова. Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма заявив , що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. За його словами, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, — це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

Британія створила лазерне ППО. На території військового полігону Hebrides Range, На території військового полігону Hebrides Range, пройшли випробування нового лазерного комплексу DragonFire. Лазерна енергетична зброя може вражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції.

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