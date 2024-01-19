Голові Concorde Capital встановили заставу 700 млн грн — Finance.ua
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Голові Concorde Capital встановили заставу 700 млн грн

Кримінал
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Голові Concorde Capital встановили заставу 700 млн грн
Голові Concorde Capital встановили заставу 700 млн грн, Фото: Concorde Capital
Бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі встановили заставу у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію — 500 млн грн.
Про це повідомила очільниця пресслужби Concorde Capital Анна Дьяконова.
«Ігоря Мазепу затримали по кримінальній справі, стосовно виділення земельних ділянок, загальною площею 2,4 га, які начебто були виділені з порушенням законодавства.
Розмір збитків державі в розмірі 7 млн грн, який інкримінують Ігорю Мазепі, в той же час застави для Ігоря Мазепи і його брата 700 і 500 млн грн відповідно", — написала Дьяконова.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.
У Concorde Capital пов’язали затримання Мазепи з його позицією проти тиску правоохоронців на бізнес.
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