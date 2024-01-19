Яким буде курс долара протягом року: фінансові аналітики та банкіри погіршили прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара протягом року: фінансові аналітики та банкіри погіршили прогноз Сьогодні 15:01 — Валюта

Яким буде курс долара протягом року: фінансові аналітики та банкіри погіршили прогноз

Курс долара щодо гривні зросте протягом наступних 12 місяців, прогнозують фінансові аналітики та банкіри. Девальваційні очікування погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ

За даними НБУ, фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. У грудні вони чекали на курс 40,08 грн/долар.

Крім того, банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 41,16 грн/долар.

Населення чекає на курс 39,75 грн/долар.

Графік: НБУ

Раніше НБУ повідомляв , що очікування бізнесу щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозував , що ситуація з курсом гривні може розвиватися за оптимістичним чи песимістичним сценарієм. Якщо не буде макрофінансової допомоги — курс долара покотиться достатньо сильно. Якщо макрофінансова допомога буде своєчасно — практично не буде жодних змін, він буде бовтатися в розмірі 38−39.

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