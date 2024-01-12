Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні — Finance.ua

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Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні

Валюта
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Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні
Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні
Ситуація з курсом гривні може розвиватися за оптимістичним чи песимістичним сценарієм. Від чого це залежить, у коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.
Наразі ситуація на ринку валют в Україні залежить від надходження макрофінансової допомоги.
«Є два сценарії. Якщо не буде макрофінансової допомоги — курс долара покотиться достатньо сильно. Тому що коли не буде макрофінансової допомоги — почнуть скорочуватится золотовалютні резерви, при скороченні валютних резервів, відповідно, НБУ буде затискати валютний ринок, однозначно буде зменшувати загальний обсяг інтервенцій щомісячних, щоденних.

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Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день єдине джерело надходження валюти на валютний ринок України — це валютні резерви НБУ. Якщо НБУ побачить, що валютні резерви почали скорочуватися — він почне зменшувати загальний обсяг викиду валютних резервів на ринок. Що відбудеться — при наростаючому попиті полізе сильно вниз гривня і почне рости долар", — описав експерт песимістичний сценарій.
Якщо ж макрофінансова допомога надійде — то ситуація розгортатиметься за оптимістичним сценарієм.
«Якщо макрофінансова допомога буде своєчасно — ми практично не побачимо жодних змін, він буде бовтатися в розмірі 38−39, те що ми маємо зараз і все. Те, що зараз гривня трошки послаблюється, це якраз пов’язано з тими процесами очікування, всі стоять на низькому старті і будуть приймати відповідні рішення в залежності від того, дадуть чи не дадуть гроші», — пояснив Пендзин.
На думку експерта, ситуація вирішиться до 20-х чисел лютого.
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За матеріалами:
УНН
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