Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні — Finance.ua

Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні Сьогодні 17:02 — Валюта

Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні

Ситуація з курсом гривні може розвиватися за оптимістичним чи песимістичним сценарієм. Від чого це залежить, у коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Наразі ситуація на ринку валют в Україні залежить від надходження макрофінансової допомоги.

«Є два сценарії. Якщо не буде макрофінансової допомоги — курс долара покотиться достатньо сильно. Тому що коли не буде макрофінансової допомоги — почнуть скорочуватится золотовалютні резерви, при скороченні валютних резервів, відповідно, НБУ буде затискати валютний ринок, однозначно буде зменшувати загальний обсяг інтервенцій щомісячних, щоденних.

Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день єдине джерело надходження валюти на валютний ринок України — це валютні резерви НБУ. Якщо НБУ побачить, що валютні резерви почали скорочуватися — він почне зменшувати загальний обсяг викиду валютних резервів на ринок. Що відбудеться — при наростаючому попиті полізе сильно вниз гривня і почне рости долар", — описав експерт песимістичний сценарій.

Якщо ж макрофінансова допомога надійде — то ситуація розгортатиметься за оптимістичним сценарієм.

«Якщо макрофінансова допомога буде своєчасно — ми практично не побачимо жодних змін, він буде бовтатися в розмірі 38−39, те що ми маємо зараз і все. Те, що зараз гривня трошки послаблюється, це якраз пов’язано з тими процесами очікування, всі стоять на низькому старті і будуть приймати відповідні рішення в залежності від того, дадуть чи не дадуть гроші», — пояснив Пендзин.

На думку експерта, ситуація вирішиться до 20-х чисел лютого.

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