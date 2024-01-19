У Міноборони пояснили ідею законопроєкту про мобілізацію — Finance.ua

У Міноборони пояснили ідею законопроєкту про мобілізацію Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

У Міноборони пояснили ідею законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію має створити умови, за яких особи, які з лютого 2022 року захищають Україну, зможуть бути замінені.

Про це сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Головна ідея (законопроєкту про мобілізацію. — Ред.) незмінна. Наше завдання — створити умови, за яких особи, які з лютого 2022 року захищають Україну, мали б можливість звільнитися та відпочити», — сказала Калмикова.

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За її словами, для цього потрібно створити умови, зокрема підготувати заміну цим військовослужбовцям.

Щодо результатів проєкту рекрутингу в ЗСУ, заступниця міністра оборони зазначила, що станом на 15 січня надійшло понад 46 тисяч відгуків на вакансії: «Це коли особа тим чи іншим чином сконтактувала з рекрутером або представником військової частини».

Вона зауважила, що на сьогодні розміщено 3200 вакансій. «Варто розуміти, що одна вакансія — це не обов’язково єдина посада, а може передбачати дві-три людини на одну посаду», — додала заступниця міністра.

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За її оцінкою, «зараз в Україні багато людей, які шукають можливість, як долучитись до захисту країни».

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (№ 10 378).

Документ викликав дискусії у політикумі та суспільстві.

11 січня законопроєкт повернули на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи — уряду. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже підготовлено нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням пропозицій народних депутатів.

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Укрінформ За матеріалами:

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