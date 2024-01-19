Високопотужна лазерна зброя DragonFire проти повітряних цілей: характеристики та застосування (фото) — Finance.ua

Високопотужна лазерна зброя DragonFire проти повітряних цілей: характеристики та застосування (фото) Сьогодні 15:40 — Технології&Авто

Високопотужна лазерна зброя DragonFire проти повітряних цілей: характеристики та застосування (фото)

Військовий лазер, який може суттєво посилити Збройні сили Великобританії, досяг наступної віхи.

високопотужну стрільбу з лазерної зброї проти повітряних цілей. Радіус дії DragonFire є секретним, але це зброя прямої видимості, і вона може вражати будь-яку видиму ціль. Про це пише Під час випробувань на полігоні Міністерства оборони Великої Британії Гебридських островів система лазерної енергетичної зброї (LDEW) DragonFire забезпечила першуРадіус дії DragonFire є секретним, але це зброя прямої видимості, і вона може вражати будь-яку видиму ціль. Про це пише www.gov.uk

Характеристики

DragonFire використовує британську технологію, щоб мати можливість доставляти потужний лазер на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна попаданню монети в 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра.

Лазерна енергетична зброя може вражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції або більш вражаючих результатів.

DragonFire

Ціна

Випалювання протягом 10 секунд — це вартість, що еквівалентна використанню звичайного обігрівача протягом години. Отже, він має потенціал бути довгостроковою недорогою альтернативою для завдань, що зараз виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай становить менше 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Досягнення

Це продемонструвало здатність вражати повітряні цілі на відповідних відстанях і є важливим кроком у введенні цієї технології в озброєння. Армія Британії і Королівський флот розглядають можливість використання цієї технології як частину своїх майбутніх можливостей протиповітряної оборони.

Цей тип передової зброї має потенціал революціонізувати бойовий простір, зменшивши залежність від дорогих боєприпасів, а також знизивши ризик побічної шкоди.

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