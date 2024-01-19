Рівень працевлаштованості українців виріс втричі - дослідження — Finance.ua

Рівень працевлаштованості українців виріс втричі - дослідження Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Рівень працевлаштованості українців виріс втричі - дослідження

Дослідницька компанія Gradus Research у межах проєкту «Градус суспільства під час війни» провела нову дев’яту хвилю дослідження настроїв українців, щоб прослідкувати, якою є динаміка їх змін від початку повномасштабного вторгнення.

Як показало дослідження, відсоток працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року. Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, і 8% — мають роботу, але не працюють.

Водночас збільшилася кількість опитаних, які отримують заробітну плату і впевнені, що будуть отримувати її в майбутньому — їх частка вперше від початку війни становить більше половини (55%), тоді як у березні 2022 року вона складала 21%.

Довідка Finance.ua:

за даними уряду, фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року;



за даними Work.ua, у грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн;

рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних.

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