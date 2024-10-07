День фінансів: нові ціни на оформлення документів, правила бронювання працівників, попит на валюту у вересні — Finance.ua

День фінансів: нові ціни на оформлення документів, правила бронювання працівників, попит на валюту у вересні Сьогодні 17:45

У понеділок, 7 жовтня, ішлося про нові норми щодо бронювання від мобілізації та оновлену вартість послуг у ДП «Документ».

Ціни на оформлення паспорта. З 7 жовтня 2024 року З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України. Так, тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме: оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн, оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн, обмін посвідчення водія — 950 грн.

Нова норма щодо бронювання від мобілізації. Кабмін Кабмін оновив правила бронювання працівників. Згідно з новою постановою уряду, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних.

До речі, депутати пропонують дозволити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши не 17 тис. гривень штрафу, а 8,5 тис. гривень.

Санкції проти низки людей та компаній. Володимир Зеленський Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до санкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Попит на валюту у вересні. За За даними НБУ, у вересні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників. Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку.

Додамо, що станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України становили $38 898,6 млн. У вересні вони знизилися на 8,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Зростання реальних зарплат. За За даними того ж Нацбанку, хоча в Україні й спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, однак реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції.

Водночас, за даними опитування Міжнародної організації з міграції, 60% переселенців понад половину доходу своєї сім’ї витрачають на оренду житла. У середньому це 8 500 гривень з комунальними послугами. Середній дохід опитаних переселенців становить 13 561 гривню.

Український фінансовий сектор вважається одним із найзручніших, найтехнологічніших та найконкурентніших у Європі. Чи залишає це місце для створення нових цікавих проєктів? Finance.ua розбирався на прикладі створення платіжного сервісу FinPay:

Важливість підвищення податків. У Міністерстві фінансів У Міністерстві фінансів наголошують , що всі податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони, але навіть їх не вистачає. Тому для забезпечення фінансування оборони у 2024−2025 роках необхідно ухвалити зміни до Податкового кодексу у другому читанні.

Зі свого боку, співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що в Україні повинні відмовитися від ідеї оподаткування посилок з-за кордону вартістю менш як 150 євро, оскільки це призведе до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу.

Запуск «інвестнянь». Кабмін Кабмін схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів. Державну підтримку отримають ТОВ «Астарта-Київ» і ТОВ «Буковель».

Відмітимо, що в першій половині 2024 року в Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій. Водночас Україна залишається суттєво недоінвестованою.

Війна змусила українців переосмислити своє ставлення до інвестицій. Раніше нерухомість в Україні вважалася надійним активом, однак зараз ситуація змінилася. Тому серед інвесторів дедалі популярнішими стають інвестиції в закордонну нерухомість. Інвестування за межами рідної країни відкриває нові перспективи, але також пов’язане з певними ризиками. У новій статті розглянемо основні кроки, які допоможуть зробити обдумані та вигідні інвестиції в нерухомість за кордоном:

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