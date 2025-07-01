Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації — Finance.ua

Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації

Відстрочка учасникам проєкту «Контракт 18−24» гарантуватиметься законом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18−24».

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Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.

«Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує розширити мотиваційний пакет для молоді, яка хоче долучитися до Збройних сил України. Упродовж останніх тижнів Міноборони проаналізувало досвід участі молодих військовослужбовців віком 18−24 років у бойових діях. Командири на фронті високо оцінили рівень їхньої підготовки, витримку та рішучість.

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Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Натомість планується вдосконалення умов контрактної служби для молоді.

Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24» у лютому цього року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки;

500 000 грн — після закінчення служби.

Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

У матеріалі за посиланням докладно розповідаємо про те, що це за ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

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