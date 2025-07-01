Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації — Finance.ua
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Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації

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Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації
Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації
Відстрочка учасникам проєкту «Контракт 18−24» гарантуватиметься законом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18−24».
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Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.
«Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію», — додали в міністерстві.
Нагадаємо, Міністерство оборони планує розширити мотиваційний пакет для молоді, яка хоче долучитися до Збройних сил України. Упродовж останніх тижнів Міноборони проаналізувало досвід участі молодих військовослужбовців віком 18−24 років у бойових діях. Командири на фронті високо оцінили рівень їхньої підготовки, витримку та рішучість.
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Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Натомість планується вдосконалення умов контрактної служби для молоді.
Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24» у лютому цього року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:
  • 200 000 грн — після підписання контракту;
  • 300 000 грн — після завершення підготовки;
  • 500 000 грн — після закінчення служби.
Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.
У матеріалі за посиланням докладно розповідаємо про те, що це за ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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