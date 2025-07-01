Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації — Finance.ua

Учасникам проєкту «Контракту 18−24» надаватимуть рік відстрочки від мобілізації
Відстрочка учасникам проєкту «Контракт 18−24» гарантуватиметься законом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18−24».
Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.
«Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію», — додали в міністерстві.
Нагадаємо, Міністерство оборони планує розширити мотиваційний пакет для молоді, яка хоче долучитися до Збройних сил України. Упродовж останніх тижнів Міноборони проаналізувало досвід участі молодих військовослужбовців віком 18−24 років у бойових діях. Командири на фронті високо оцінили рівень їхньої підготовки, витримку та рішучість.
Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Натомість планується вдосконалення умов контрактної служби для молоді.
Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24» у лютому цього року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:
- 200 000 грн — після підписання контракту;
- 300 000 грн — після завершення підготовки;
- 500 000 грн — після закінчення служби.
Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.
У матеріалі за посиланням докладно розповідаємо про те, що це за ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.
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