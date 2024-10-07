Міжнародні резерви знизились: у Нацбанку пояснили причини — Finance.ua

Міжнародні резерви знизились: у Нацбанку пояснили причини
Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 898,6 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів», — пояснили в Нацбанку.
Динаміку міжнародних резервів у вересні визначала низка чинників:
1. Операції НБУ на валютному ринку.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 213,8 млн дол. США та викупив до резервів 0,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 213,2 млн дол. США.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:
- 603,6 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП;
- 60,0 млн дол. США — від Світового банку;
- 11,1 млн дол. США — від Банку розвитку Ради Європи.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:
- 456,3 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 52,1 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 44,0 млн дол. США — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 381,8 млн дол. США.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту», — додали в НБУ.
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