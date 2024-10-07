Міжнародні резерви знизились: у Нацбанку пояснили причини — Finance.ua

Міжнародні резерви знизились: у Нацбанку пояснили причини Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Міжнародні резерви знизились: у Нацбанку пояснили причини

Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 898,6 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів», — пояснили в Нацбанку.

Джерело: НБУ

Динаміку міжнародних резервів у вересні визначала низка чинників:

1. Операції НБУ на валютному ринку.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 213,8 млн дол. США та викупив до резервів 0,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 213,2 млн дол. США.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:

603,6 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП;

60,0 млн дол. США — від Світового банку;

11,1 млн дол. США — від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:

456,3 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

52,1 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

44,0 млн дол. США — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 381,8 млн дол. США.

Джерело: НБУ

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту», — додали в НБУ.

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