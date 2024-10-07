Чоловікам хочуть дозволити оновити дані для ТЦК зі «знижкою 50%» — Finance.ua

Чоловікам хочуть дозволити оновити дані для ТЦК зі «знижкою 50%» Сьогодні 15:47

Чоловікам хочуть дозволити оновити дані для ТЦК зі «знижкою 50%»

18 депутатів Верховної Ради пропонують дозволити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши не 17 тис. гривень штрафу, а 8,5 тис. гривень.

Про це йдеться у законопроєкті № 12 093

Як відомо, закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня. Згідно з ним, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, були зобов’язані протягом 60 днів від дня набрання чинності закону про мобілізацію уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

16 липня був останній день, коли чоловіки можуть оновити свої дані без порушення законодавства.

Запропоновані законопроєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста.

Навіщо це?

«Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися „знижкою“ у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення», — йдеться у пояснювальній записці.

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