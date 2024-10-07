В Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ — Finance.ua
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В Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ

Казна та Політика
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В Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ
В Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій — НБУ
У першій половині 2024 року в Україну зайшло майже $3 млрд прямих іноземних інвестицій. Водночас Україна залишається суттєво недоінвестованою.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram з посилання на дані Національного банку.
«За попередніми даними НБУ, за перші два квартали 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну склав $2,96 млрд», — сказано в повідомленні.
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За словами Гетманцева, 74% притоку ПІІ продовжують формувати реінвестовані доходи, отримані іноземним інвестором в Україні ($2,2 млрд).
«Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т. ч. на виведення дивідендів. При цьому з травня поточного року НБУ дещо послабив такі обмеження у рамках широкого пакету валютної лібералізації», — додав нардеп.

5 секторів за притоком ПІІ:

  • торгівля — $747 млн;
  • добувна промисловість — $640 млн;
  • фінансовий сектор — $550 млн;
  • переробна промисловість — $420 млн, з яких 2/3 складають ПІІ у харчову промисловість;
  • ITC (інформаційні технології) — $180 млн.
Гетманцев додав, що станом на кінець ІІ кв. 2024 року накопичені ПІІ складали $55,54 млрд.
«Останні півтора року запас ПІІ потроху відновлювався після спаду першого року війни. Утім нинішній показник накопичених ПІІ залишається помітно (на 15,5%) меншим за останній квартал перед повномасштабною війною (ІV кв. 2021 — $65,75 млрд)», — додав він.

Україна залишається недоінвестованою

«За всіма основними показниками ПІІ (притоку ПІІ як частки від ВВП, від капітальних інвестицій, а також накопичених ПІІ на душу населення), українська економіка залишається суттєво недоінвестованою, особливо якщо порівнювати із сусідніми країнами центральної та східної Європи», — наголосив Гетманцев.
На його думку, розвиток ринку страхування військових ризиків і збільшення відповідного фінансування — крок у правильному напрямку, але це не панацея, і це точно не масова історія, бо збільшує вартість інвестпроєкту і термін окупності інвестицій. Мирний план для України має включати надійні гарантії безпеки на майбутнє.

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«Інша вагома умова — за беззаперечний прогрес у переговорах про приєднання до ЄС, що повинен мати конкретний вимір у зміцненні засад верховенства права, захисту прав власності, прав міноритарних акціонерів, прав інтелектуальної власності, взагалі прав „білого“ бізнесу, і відповідно — зменшення частки тіньової економіки, яка є кормовою базою для корупції», — додав Гетманцев.
Він звернув увагу, що фіскальний простір після війни, в тому числі на запровадження спеціальних податкових режимів для стимулювання інвестицій, буде обмеженим.
«Відтак, працюючі гарантії безпеки, сильні європейські інститути, які зміцнюватимуть верховенство права, боротьбу з корупцією та економічною тінню — це той обов’язковий мінімум, який Україна має запропонувати інвесторам», — підсумував нардеп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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