Уряд запускає «інвестняню». Держпідтримку отримають два проєкти — Finance.ua

Уряд запускає «інвестняню». Держпідтримку отримають два проєкти Сьогодні 11:03 — Фондовий ринок

Уряд запускає «інвестняню». Держпідтримку отримають два проєкти

Кабінет Міністрів схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів. Державну підтримку отримають ТОВ «Астарта-Київ» і ТОВ «Буковель».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Перший договір буде укладено між Кабміном, ТОВ «Астарта-Київ» та ТОВ «Астарта Агро Протеїн». «Астарта» планує побудувати завод із переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області.

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«Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала. Вона доступна для інвесторів, які готові вкласти понад €12 млн. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами. Одним із перших учасників держпрограми стала компанія, яка працює в пріоритетному для держави секторі переробки. „Астарта“ є одним з найбільших виробників продуктів, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко

Компанія інвестує понад €76 млн у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дозволить створити 110 нових робочих місць. Крім того, це сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та запровадженню нових підходів у вирощуванні та переробці сої.

У межах програми компанії буде надано низку стимулів:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;

звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років.

Другий договір буде підписано Кабміном, ТОВ «Буковель» та ТОВ «Аквапарк» про реалізацію інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.

Реалізація проєкту сприятиме створенню не менше 82 робочих місць та щомісячним податковим надходженням до бюджету у розмірі 469,78 тис. грн.

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