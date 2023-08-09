«Закон про інвестнянь»: Рада розширила пільги для бізнесу — Finance.ua

«Закон про інвестнянь»: Рада розширила пільги для бізнесу Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

«Закон про інвестнянь»: Рада розширила пільги для бізнесу

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь».

Прийняття відповідного урядового законопроєкту № 8138 у другому читанні та в цілому підтримали 260 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Що передбачає документ:

запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць — з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Верховна Рада проголосувала за його прийняття у першому читанні у квітні 2023 року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі «інвестнянь» не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону «про інвестнянь» надійшло лише п’ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

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