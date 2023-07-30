Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які ризики зупиняють їх інвестувати кошти — Finance.ua

Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які ризики зупиняють їх інвестувати кошти Сьогодні 12:09

Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які ризики зупиняють їх інвестувати кошти

Міжнародні інвестори активно придивляються до України, однак поки що не поспішають вкладати власні кошти навіть у популярні та прибуткові галузі.

Так, за словами Анатолія Амеліна, який особисто спілкується з великими міжнародними інвесторами, є певний перелік основних галузей, якими зацікавлені партнери, але й одночасно з тим — чимало ризиків, які відлякують тих, хто бажає інвестувати кошти в Україну. Тож, які галузі є найприбутковішими та чому іноземці не бажають ризикувати — розповідаємо далі у матеріалі.

Які галузі цікавлять іноземців?

Відновлення та будівництво інфраструктури

Ні для кого не секрет, що по завершенню бойових дій найприбутковішою галуззю стане сфера будівництва . Особливий попит в Україні буде зростати на:

— будівельні та конструкційні матеріали (арматура, прокат)

— будівельні послуги

— будівельну техніку (екскаватори, крани, машини тощо)

— інжинірингові послуги

— сировину (глина, пісок, щебінь тощо)

— супутні матеріали та сервіси

Обсяги коштів, які будуть обертатися на ринку будівництва, обчислюватимуться десятками мільярдів доларів. Так, за оцінкою UIF, мінімальні обсяги на будівельні роботи з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів будуть складати 100 мільярдів доларів, не враховуючи обсяги на зведення нових промислових об'єктів та заводів.

Агропереробка

Навіть під час війни Україна залишається важливим гравцем на арені продовольчої безпеки світу. Блокування українського зерна призвело до значного зростання цін на ринку та підвищення ризику голоду у країнах Африки. Тому ця сфера також цікавить іноземних інвесторів. Зокрема, мова йде про потенціал підвищення врожайності шляхом застосування сучасних технологій та можливості ще глибшого перероблювання агропродукції.

Україна має можливість збільшити експорт, щонайменше у 5 разів, а обсяг інвестицій у даний сектор коливається від 5 до 10 мільярдів доларів.

Енергетика

Це дуже великий та місткий капіталосектор, адже Україна потребує не тільки дешевої енергії, але й розвитку більш важливих секторів. Зокрема:

— виробництво та експорт водню

— видобуток та переробка власних нафтопродуктів

— видобуток газу (причому потенційні обсяги українського газу дозволять не тільки закрити власні потреби країни, але й вийти на європейський ринок)

— розробка систем зберігання енергії, а також реконструкція старих та будівництво нових енергоблоків

За попередніми оцінками, загальний обсяг інвестицій у сферу енергетики перевищує 75 мільярдів доларів.

МілТек та HiTech

Вже сьогодні в Україні розробляється та застосовується чимала кількість новий військових розробок. Однак масштаби виробництва обмежені через нестачу іноземних вкладень. Втім це одна з найприбутковіших галузей, адже нові технології, озброєння та техніка можуть одразу використовуватись на полі бою.

Медицина та реабілітація

На жаль, через військові дії, кількість людей, яка потребує інтенсивної терапії, імплантації та реабілітації, дуже зросла. Це стосується не тільки військових, але й цивільних людей, які страждають від ракетних обстрілів. А тому, розробка та застосування нових технологій у цих сферах може допомогти Україні стати одним із головних центрів медичного туризму в Європі.

Сфера IT-технологій

За підрахунками, це єдина сфера, яка не тільки не втратила доходи під час війни, але й, навпаки, змогла вийти на новий, вищий рівень. А по завершенню бойових дій зникнуть останні ризики, а тому в IT-сфері очікується значне масштабування.

Логістика

Територіальне розташування України має багато потенціалу, адже країна має можливість стати головним прикордонним буфером між Європою та рф, а головне — логістичним транспортним хабом для вантажних перевезень сушею, водою та повітрям.

Попри велику кількість перспективних галузей вкладати кошти «тут і зараз» ніхто не поспішає.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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