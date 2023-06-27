Іноземному бізнесу запропонували 130 проектів для інвестування $67 млрд в Україну — Finance.ua

Іноземному бізнесу запропонували 130 проектів для інвестування $67 млрд в Україну Сьогодні 11:46 — Казна та Політика

Іноземному бізнесу запропонували 130 проектів для інвестування $67 млрд в Україну

Під час Конференції з відновлення України у Лондоні (Ukraine Recovery Conference) потенційним інвесторам було запропоновано інвестиційний портфель на $67 млрд — це понад 130 проектів у шести ключових секторах.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Цей захід є чудовою нагодою показати, що Україна відкрита для бізнесу, і ми маємо численні можливості в різних сферах. Ми зібрали понад 130 проектів в єдиний каталог, і презентували на URC Marketplace в пріоритетних секторах економіки», — зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

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Поточні стратегічні інвестиційні проекти та можливості із залучення боргового та акціонерного капіталу представлено в шести ключових секторах:

у сфері будівництва та інжинірингу, зокрема виробництва будівельних матеріалів, обладнання, конструкторських робіт, інвестиційний портфель з 32 проектів вартістю $30,8 млрд;

в секторі енергетики, зокрема виробництві «зеленої» енергії, водню та біометану — 36 проектів вартістю $25 млрд;

в сфері логістики, в тому числі з модернізації транспортної інфраструктури — 30 проектів вартістю $6,5 млрд;

в аграрному секторі проекти глибокої переробки та повного використання відходів — 18 проектів вартістю $700 млн;

видобування корисних копалин, критичних мінералів та виробництво продуктів з них, зокрема налагодження повного циклу виробництва літій-іонних акумуляторів та електромобілів тощо — 10 проектів вартістю $3,6 млрд;

у сфері охорони здоров’я та фармацевтичному секторі - 8 проектів вартістю $300 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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