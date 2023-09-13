Зміни до закону про інвестнянь підписано: які умови пропонують інвесторам — Finance.ua

Зміни до закону про інвестнянь підписано: які умови пропонують інвесторам Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Зміни до закону про інвестнянь підписано: які умови пропонують інвесторам

Президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь».

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Цим законом передбачається зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій до €12 млн з €20 млн.

Що передбачає новий закон:

запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів: часткової компенсації вартості будівництва обʼєктів суміжної інфраструктури;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій до €12 млн та кількості створених нових робочих місць — з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

Діючий закон про «інвестнянь» передбачає надання держпідтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від €20 млн.

Держпідтримка може надаватися у формі податкових пільг, надання права на користування землею за спецумовами, будівництво чи реконструкцію необхідної інфраструктури за кошти держави. Також передбачено створення урядової установи, яка займатиметься супроводом інвестпроєктів і допомогою інвесторам.

У серпні минулого року Кабмін спростив розробку і реалізацію інвестпроєктів зі значними інвестиціями в межах програми «інвестняня».

Документ передбачає: спрощення підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Змінюється підхід до відображення юридичного, соціального, організаційного аспекту реалізації проєкту. Це дасть змогу зменшити навантаження на ініціаторів та пришвидшити отримання фінансування. Також передбачається ініціація інвестиційних проєктів через інститути спільного інвестування.

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З початку дії закону «про інвестнянь» до лютого 2023 року було подано лише п’ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проєктів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, заявляв нардеп Ярослав Железняк. Проте обсяг фактично залучених інвестицій був нульовим.

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