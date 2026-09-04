День фінансів: нова банкнота 2000 грн, ПДВ для ФОП, докапіталізація «Київміськбуду» Сьогодні 17:45

П’ятниця, 4 вересня. В Україні ввели в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, Кабмін погодив спрощення для бізнесу, а повітряні тривоги розподілили за рівнем небезпеки.

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2000 грн в обігу

Сьогодні Національний банк увів в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн. З цього дня банки зможуть отримувати її від НБУ та видавати клієнтам. За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014−2019 років.

Робота держави та бізнесу під час тривог

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Перше рішення передбачає розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару.

Одне з рішень стосується вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів.

Крім того, обласні військові адміністрації України переходять на цілодобовий режим роботи, щоб допомогти підприємствам децентралізувати складські потужності та зберегти продукцію в умовах атак на централізовані місця її зберігання. Для цього в регіонах створять спеціальні робочі групи.

ПДВ для ФОП

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміни в адмініструванні податку на додану вартість. Зміни мають скоротити кількість звітних процедур для бізнесу та розширити цифрову взаємодію платників ПДВ із податковими органами. Законопроєкт є частиною виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Міграція у Великій Британії

Велика Британія залишається однією з найпопулярніших країн для мігрантів у світі попри те, що за останні три роки уряд послідовно «закручує гайки» міграційної політики. Проте наразі в країні живуть мільйони іноземців, а мігранти займають майже кожне п’яте наймане робоче місце. Хто приїжджає до Британії та чи вигідна міграція економіці країни — розповідаємо в новій статті:

До речі, видатки Чехії на гуманітарну допомогу біженцям з України та кількість домогосподарств, які її отримують, за рік скоротилися майже на п’яту частину. Водночас дедалі більше українців у країні працевлаштовуються.

Бізнес-мапа України

Як свідчать дані YC. Market, Київ залишається головним бізнес-центром України, зосереджуючи приблизно третину всіх зареєстрованих компаній та ФОП. Від початку 2026 року до 1 вересня в Україні зареєстрували 20,1 тис. нових компаній та ФОП.

Згідно з останнім дослідженням Grc.ua, абсолютна більшість українських компаній залишаються стійкими. Так, 90,7% підприємств продовжують працювати в повному обсязі, ще 8,1% функціонують частково, і лише 1,2% тимчасово призупинили діяльність, але планують її відновлення.

Інвестиції українців в ОВДП

Українці продовжують збільшувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.

Зі свого боку в НКЦПФР пояснили ключові правила оподаткування інвестиційного доходу.

Перевипуск SIM-карт

Втрата власної sim-картки — це не лише побутові незручності, а й серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності громадян. Шахраї використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти тощо, щоб змусити людину передати необхідні дані або виконати необхідні дії. У Кіберполіції розповіли, як убезпечити себе

Санкції США проти рф

Законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який Сенат США переважною більшістю голосів підтримав минулого місяця, зіткнувся із серйозним опором у Палаті представників. Його розгляд, імовірно, відкладуть щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо нових тарифів та можливого зростання цін на нафту.

Докапіталізація «Київміськбуду»

Київська міська рада підтримала рішення щодо стабілізації фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн. При цьому частка територіальної громади Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу, має залишитися незмінною.

🎬 А в новому випуску подкасту «На ти» ми розібралися, що насправді відбувається на ринку нерухомості Києва. Досвідчений рієлтор Віталій Пенц ділиться інсайдами про найдорожчі угоди під час війни та дає поради, чи варто інвестувати в житло зараз:

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