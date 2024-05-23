День фінансів: НБУ обмежить перекази з картки на картку, ціни на шенгенські візи, штрафи за неправильне паркування — Finance.ua

День фінансів: НБУ обмежить перекази з картки на картку, ціни на шенгенські візи, штрафи за неправильне паркування Сьогодні 17:30

Сьогодні, 23 травня, ми дослідили, що таке чотириденний робочий тиждень з незмінною зарплатнею та як до цього відносяться працедавці та працівники. Всі плюси і мінуси наведено в статті:

Закон про домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.

НБУ обмежить перекази з картки на картку. Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Про це на зустрічі з журналістами Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9462, який дозволить судам стягувати штрафи від 60 тис. до 121 тис. гривень з боржників за невиконання судового рішення.

У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів. У закордонних підрозділах ДП «Документ» з 22 травня відновлюють порядок «живої черги» при У закордонних підрозділах ДП «Документ» з 22 травня відновлюють порядок «живої черги» при оформленні документів.

Підвищення податків в Україні. На фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Про це На фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Чи чекати на зміцнення долара в червні. У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.

Скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні. На початку великої війни, у 2022 році, три українські банки займалися умисним На початку великої війни, у 2022 році, три українські банки займалися умисним пошкодженням готівкової української гривні, переводячи її в неплатоспроможний стан, щоб платіжна нацвалюта не дісталася ворогові. У 2023 та 2024 роках такі дії не проводилися.

Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи. Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня.

Повістки на роботі. Видавати повістки військовозобов'язаним можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, роботодавців зобов’язали Видавати повістки військовозобов'язаним можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК.

Чи можна оновити дані без візиту до ТЦК — воєнком пояснив.

Штрафи за неправильне паркування. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3, який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3, який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за порушення правил паркування.

до речі, в «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв.

Скільки кілометрів доріг оновили в Києві за 10 років. КМДА КМДА опублікувала статистику, скільки доріг було оновлено та побудовано в столиці за 10 років. У столиці оновили 1 227 кілометрів доріг. В тому числі капітально відремонтували 175 мостів і шляхопроводів.

«Укрпошта» презентувала нові поштові марки. «Укрпошта» 23 травня «Укрпошта» 23 травня презентувала поштові марки та конверти «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», випущені в рамках проекту «Власна марка».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.