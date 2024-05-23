День фінансів: НБУ обмежить перекази з картки на картку, ціни на шенгенські візи, штрафи за неправильне паркування — Finance.ua

День фінансів: НБУ обмежить перекази з картки на картку, ціни на шенгенські візи, штрафи за неправильне паркування
Сьогодні, 23 травня, ми дослідили, що таке чотириденний робочий тиждень з незмінною зарплатнею та як до цього відносяться працедавці та працівники. Всі плюси і мінуси наведено в статті:
Чотириденний робочий тиждень з незмінною зарплатнею
Закон про домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.
НБУ обмежить перекази з картки на картку. Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9462, який дозволить судам стягувати штрафи від 60 тис. до 121 тис. гривень з боржників за невиконання судового рішення.
У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів. У закордонних підрозділах ДП «Документ» з 22 травня відновлюють порядок «живої черги» при оформленні документів.
Підвищення податків в Україні. На фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).
Чи чекати на зміцнення долара в червні. У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.
Скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні. На початку великої війни, у 2022 році, три українські банки займалися умисним пошкодженням готівкової української гривні, переводячи її в неплатоспроможний стан, щоб платіжна нацвалюта не дісталася ворогові. У 2023 та 2024 роках такі дії не проводилися.
Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи. Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня.
Повістки на роботі. Видавати повістки військовозобов'язаним можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК.
- Чи можна оновити дані без візиту до ТЦК — воєнком пояснив.
Штрафи за неправильне паркування. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3, який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за порушення правил паркування.
- до речі, в «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв.
Скільки кілометрів доріг оновили в Києві за 10 років. КМДА опублікувала статистику, скільки доріг було оновлено та побудовано в столиці за 10 років. У столиці оновили 1 227 кілометрів доріг. В тому числі капітально відремонтували 175 мостів і шляхопроводів.
«Укрпошта» презентувала нові поштові марки. «Укрпошта» 23 травня презентувала поштові марки та конверти «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», випущені в рамках проекту «Власна марка».
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