В НБУ розповіли, скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні, щоб вона не дісталася ворогові — Finance.ua
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В НБУ розповіли, скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні, щоб вона не дісталася ворогові

Казна та Політика
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В НБУ розповіли, скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні, щоб вона не дісталася ворогові
В НБУ розповіли, скільки банків займалися умисним пошкодженням готівкової гривні, щоб вона не дісталася ворогові
На початку великої війни, у 2022 році, три українські банки займалися умисним пошкодженням готівкової української гривні, переводячи її в неплатоспроможний стан, щоб платіжна нацвалюта не дісталася ворогові. У 2023 та 2024 роках такі дії не проводилися.
Про це повідомила пресслужба Національного банку у коментарі «Мінфіну».
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Там також уточнили, що право на пошкодження гривні запросили 10 банків, а скористалися ним 3. Імена банків та сума виведеної з обігу гривні не уточнюються.
«Пошкодження готівкової гривні здійснювалося лише 2022 року: до НБУ надійшло клопотання про пошкодження готівки від 10 банків, три з яких використали таке право», — йдеться у відповіді Нацбанку.
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Нагадаємо, що Національний банк своїми профільними постановами дозволяє пошкоджувати готівкову гривню, яка перебуває в касах українських банків, якщо ті через бойові дії чи терористичні атаки не мають можливості евакуювати гроші на безпечну територію. Все відбувається за попереднім дозволом Нацбанку ще з 2014 року — після перших атак росії на Донецьку та Луганську області. Це робиться, щоб платоспроможна готівка не потрапила до рук загарбників.
Банкірам дозволили пошкоджувати гривню (після отримання попереднього дозволу НБУ) у різний спосіб — від механічних проколів до фарбування. Відомі навіть випадки, коли готівку обливали олією. Після пошкодження складається відповідний акт, і вважається, що суму виведено з обігу, а Нацбанк згодом додруковує (виготовляє) цей обсяг коштів. Із цього приводу є спеціальна інструкція для банків.
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«Банк, у разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей, на підставі розпорядження Національного банку (надається за його клопотанням) забезпечує механічне пошкодження банкнот національної валюти або їх пошкодження спеціальним розчином, що використовується у спеціалізованих пристроях для зберігання валютних цінностей/іншими барвниками (розчинами) із забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти, з метою переведення банкнот у неплатіжний стан або стан значно пошкоджених, згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку вони підлягають обов’язковому направленню на дослідження в НБУ», — пояснив НБУ.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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