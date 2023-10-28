НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні — Finance.ua

НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні Сьогодні 08:14 — Особисті фінанси

НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні

Національний банк України зобов’язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Вони мають їх передавати на дослідження до НБУ.

Про це повідомив Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ в інтерв'ю виданню The Page

«Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри», — сказав він.

За його словами, крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро).

Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. «Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей», — повідомив чиновник.

Пошкодження при пожежах

Найбільш поширені випадки ненавмисного псування грошей в наших умовах пов’язані з пожежею і водою, сказав Строчков.

«Наші експерти розділяють банкноти, які склеїлися або спеклися, і перераховують їх. Але ми радимо людям самостійно цього не робити, а принести пошкоджені гроші в такому вигляді, як їх знайшли. Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму», — розповів він.

За його словами, найбільша сума відшкодування — майже 1,5 млн гривень.

«Цей випадок стався до повномасштабної війни. Гроші перевозили в машині, яка потрапила в ДТП і загорілася. Готівку нам принесли в обгорілих коробках, в яких її витягли з авто. Банкноти постраждали не лише від вогню, а й від піни з вогнегасника. Ми розділяли купюри десь 15 робочих днів і врешті-решт обміняли ці гроші. А найменші компенсовані суми — одна та дві гривні», — повідомив Строчков.

Довідка Finance.ua:

значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти;

звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях;

в інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

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