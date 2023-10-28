НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні

Особисті фінанси
24
НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні
НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні
Національний банк України зобов’язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Вони мають їх передавати на дослідження до НБУ.
Про це повідомив Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ в інтерв'ю виданню The Page.
«Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри», — сказав він.
За його словами, крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро).
Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. «Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей», — повідомив чиновник.

Пошкодження при пожежах

Найбільш поширені випадки ненавмисного псування грошей в наших умовах пов’язані з пожежею і водою, сказав Строчков.
«Наші експерти розділяють банкноти, які склеїлися або спеклися, і перераховують їх. Але ми радимо людям самостійно цього не робити, а принести пошкоджені гроші в такому вигляді, як їх знайшли. Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму», — розповів він.
За його словами, найбільша сума відшкодування — майже 1,5 млн гривень.
«Цей випадок стався до повномасштабної війни. Гроші перевозили в машині, яка потрапила в ДТП і загорілася. Готівку нам принесли в обгорілих коробках, в яких її витягли з авто. Банкноти постраждали не лише від вогню, а й від піни з вогнегасника. Ми розділяли купюри десь 15 робочих днів і врешті-решт обміняли ці гроші. А найменші компенсовані суми — одна та дві гривні», — повідомив Строчков.

Довідка Finance.ua:

  • значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти;
  • звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях;
  • в інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ).
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.