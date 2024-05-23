Президент підписав закон про домашніх працівників — Finance.ua

Президент підписав закон про домашніх працівників Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Президент підписав закон про домашніх працівників, freepik

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.

Про це свідчить картка проєкту закону.

Новий закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Зокрема, згідно з положеннями закону:

домашній працівник — фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем;

домашня праця — це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства;

не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць;

не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

Укладання трудового договору

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін. Він також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

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У трудовому договорі може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

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