У Польщі бракує працівників для сезонної роботи — Finance.ua

У Польщі бракує працівників для сезонної роботи Сьогодні 10:44 — Особисті фінанси

У Польщі бракує працівників для сезонної роботи

У Польщі бракує працівників для сезонної роботи у готельній індустрії. Одна з причин дефіциту кадрів — відтік українців до інших країн.

У польських готелях важко знайти персонал навіть при зарплаті у 1400 євро, повідомляє bankier.pl

Готельна індустрія у Польщі стикається із нестачею працівників. Найбільший попит на робочі руки — влітку. Зараз є багато оголошень про сезонну роботу — потрібні працівники на рецепцію, кухарі, бармени, покоївки. Готелі пропонують пільги у вигляді приватного медичного обслуговування, знижок на навчання, товари та послуги компанії.

«Шукаючи співробітників, ми пропонували близько 6 тисяч злотих (1400 євро — ред.) на руки. Однак виявляється, що навіть такі зарплати не приваблюють людей. Важко знайти персонал», — розповідає власник пансіонатів на півострові Хель неподалік від Гданська Яцек Голубовський.

Причиною дефіциту робочих рук є демографічна ситуація у Польщі. Раніше ситуацію рятували українці. Тепер експерти відзначають помітний відтік працівників з України зі сфери послуг.

«Це пов’язано, зокрема, зі зниженням інтересу українських громадян до роботи в Польщі. Вони їдуть за кращими зарплатами до Німеччини, країн Скандинавії та в Канаду», — звертає увагу Моніка Банись з Personnel Service.

За її словами, для Польщі зарплата у 1400 євро — це гарний рівень. Але у Німеччині чи Нідерландах мінімальна зарплата становить 1,5 тис. євро, але фактично можна заробити набагато більше.

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