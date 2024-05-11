Чи можуть люди, які працюють сезонно за мінімальну зарплатню, отримувати субсидію — Finance.ua

Чи можуть люди, які працюють сезонно за мінімальну зарплатню, отримувати субсидію Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Чи можуть люди, які працюють сезонно за мінімальну зарплатню, отримувати субсидію

Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

У Пенсійному фонді України пояснили , чи має право на субсидію особа, яка працює сезонно (з жовтня по квітень) за мінімальну зарплату.

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Зазначається, що під час визначення права на призначення житлової субсидії аналізуються доходи громадян.

Зокрема, якщо житлова субсидія призначається, наприклад, з початку неопалювального сезону (з травня) — враховуються доходи людини за III і IV квартали попереднього календарного року та сплата у цей період єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто якщо звернення за призначенням житлової субсидії буде у травні (червні) 2024 року, житлову субсидію буде призначено з початку неопалювального сезону.

При цьому будуть враховані доходи за III-IV квартал 2023 року та буде аналізуватись сплата соціального внеску не менш як за три місяці в цьому періоді.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України, цього року Україні вдасться профінансувати соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

За його словами, у новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд передбачено $7,5 млрд прямої бюджетної допомоги.

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