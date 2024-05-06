Українці можуть отримати субсидію, працюючи на пів ставки — Finance.ua

Українці можуть отримати субсидію, працюючи на пів ставки
Деякі українці можуть отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Йдеться про тих, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.
Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду.
Згідно з положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабміну від № 848, призначити субсидію працюючому на пів ставки можуть, якщо за особу було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Зокрема, розмір якого не менший за мінімальний протягом трьох місяців у періоді, за який враховуватимуться доходи для призначення субсидії.
Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що з 1 травня більшість одержувачів субсидії під час опалювального сезону отримають її автоматично в неопалювальний. Проте деяким громадянам доведеться подати заяву та декларацію про доходи й витрати для продовження отримання пільг на оплату комунальних послуг.
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