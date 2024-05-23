«Укрпошта» презентувала поштові марки на честь бригади «Азов» — Finance.ua

«Укрпошта» презентувала поштові марки на честь бригади «Азов» Сьогодні 16:46 — Особисті фінанси

«Укрпошта» презентувала поштові марки на честь бригади «Азов», Фото: Укрпошта

«Укрпошта» 23 травня презентувала поштові марки та конверти «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу», випущені в рамках проекту «Власна марка».

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

«Новинку випущено до 10-річчя з дня створення „Азову“. 10 років від вмотивованих добровольців без військового досвіду до елітного підрозділу української армії, в якому й сьогодні — лише добровольці. 10 років вірності своїм принципам. 10 років відчайдушної боротьби», — сказано в повідомленні.

Онлайн та у філателістичній крамниці, що на вул. Хрещатик, 22, будуть доступні:

комплект, до якого входять аркуш з 9-ма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Вартість — 600 грн;

маркований конверт зі спецпогашенням. Вартість — 40 грн.

Тираж — 900 комплектів. Дизайн аркуша, конверта і штемпеля створений 12-ою бригадою спеціального призначення «Азов» НГУ.

«Саме 900 бійців „Азову“ досі у ворожому полоні. Тож новим випуском ми символічно говоримо всьому світові: #FreeAzov #FreeAzovstalDefenders» , — додали в компанії.

Нагадаємо, Укрпошта випустила дві нові марки до Дня вишиванки. Для марок «Сорочка (фрагмент). Харківська обл.» та «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» за ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва. Тираж кожної нової марки — 800 тисяч екземплярів.⠀

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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