Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду — Finance.ua
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Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду

Особисті фінанси
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Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду
Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9462, який дозволить судам стягувати штрафи від 60 тис. до 121 тис. гривень з боржників за невиконання судового рішення.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«№ 9462 — покращення виконання судових рішень. За основу — 247», — повідомив Железняк.

Що передбачає документ

Відповідно до законопроєкту, під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду
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Станом на 1 січня прожитковий мінімуму для працездатних осіб становить 3028 гривень. Тобто, суми штрафів становитимуть від 60 560 гривень до 121 120 гривень.
Судовий контроль за виконанням судових рішень в господарських справах здійснюватиме суд, який ухвалив судове рішення.
Навіщо це потрібно? Як йдеться у пояснювальній записці, неналежне виконання судових рішень, неефективність механізмів судового контролю за виконанням судових рішень є одними із основних проблем, окреслених в Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021−2023 роки, затвердженій Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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