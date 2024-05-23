Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду — Finance.ua

Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Рада підтримала штрафи для боржників, які не виконують рішення суду

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9462 , який дозволить судам стягувати штрафи від 60 тис. до 121 тис. гривень з боржників за невиконання судового рішення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«№ 9462 — покращення виконання судових рішень. За основу — 247», — повідомив Железняк.

Що передбачає документ

Відповідно до законопроєкту, під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Станом на 1 січня прожитковий мінімуму для працездатних осіб становить 3028 гривень. Тобто, суми штрафів становитимуть від 60 560 гривень до 121 120 гривень.

Судовий контроль за виконанням судових рішень в господарських справах здійснюватиме суд, який ухвалив судове рішення.

Навіщо це потрібно? Як йдеться у пояснювальній записці, неналежне виконання судових рішень, неефективність механізмів судового контролю за виконанням судових рішень є одними із основних проблем, окреслених в Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021−2023 роки, затвердженій Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021.

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