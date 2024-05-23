Кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки пропонують замінити на штрафи — Finance.ua

Кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки пропонують замінити на штрафи Сьогодні 10:11

Кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки пропонують замінити на штрафи

В Україні пропонують скасувати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки. Натомість запровадити штрафи до 8500 грн (з альтернативою громадських робіт). Дрібною в цьому випадку вважається крадіжка майна вартістю до 4542 грн.

Відповідні пропозиції винесені у законопроєкті № 11 068 , який депутати Верховної Ради ухвалили у першому читанні на засіданні 22 травня. За ухвалення документу проголосували 265 нардепів, зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

«Законопроєктом пропонується декриміналізувати крадіжки вартістю до 4552 грн. Однак ввести досить великі штрафи», — зазначив нардеп.

Про які штрафи йдеться

за крадіжку майна вартістю до 757 грн — штраф до 850 грн, або громадські роботи строком від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт строком до п’яти діб;

або громадські роботи строком від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт строком до п’яти діб; за крадіжку від 757 грн до 4552 грн — штраф від 850 до 5100 грн , або 30−40 годин громадських робіт, або виправні роботи до одного місяця за вирахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на 5−10 діб;

, або 30−40 годин громадських робіт, або виправні роботи до одного місяця за вирахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на 5−10 діб; за повторну крадіжку в будь-якому із зазначених розмірів — штраф від 5100 до 8500 грн, або 40−60 годин громадських робіт, або виправні роботи 1−2 місяці за вирахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на 10−15 діб.

Як це працює зараз? Нині кримінальна відповідальність настає за крадіжку майна більш ніж на 302,8 грн.

Аби законопроєкт, що введе ці зміни, набув чинності, його мають розглянути у другому читанні представники Верховної Ради та направити на підпис президенту.

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