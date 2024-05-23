Чи можна оновити дані без візиту до ТЦК — пояснення воєнкома Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Чи можна оновити дані без візиту до ТЦК — пояснення воєнкома

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва — підполковник Павло Литвин розповів, у якому випадку для оновлення даних потрібно приходити саме в ТЦК, а коли працівників центру комплектування можна й не турбувати, — повідомляє УНІАН.

«Якщо йдеться лише про зміну місця проживання, номера телефону, електронної пошти чи, скажімо, прізвища — можна просто актуалізувати інформацію про себе через застосунок у телефоні. У такому разі турбувати ТЦК справді не варто, адже там і без цього вистачає роботи», — розповів Литвин в інтерв'ю «Громадському».

За його словами, до центру комплектування необхідно йти, коли потрібна особиста присутність: щоб написати заяву, отримати направлення на проходження ВЛК, коли справа стосується бронювання чи зміни статусу військовозобов'язаного.

При цьому Литвин зазначив, що зазвичай оминути ТЦК намагаються ті, хто не має бронювання і не може розраховувати на відстрочку від мобілізації. Але такий маневр не означає, що їм зрештою не доведеться особисто звернутися до центру комплектування.

Він також зазначив, що зараз представники ТЦК чергують в ЦНАПах та надають консультації щодо військового обліку й інших питань, що перебувають у компетенції центру комплектування. Якщо запит виходить за межі повноважень центру адмінпослуг, людину скерують до ТЦК.

Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, 18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої облікові дані.

Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми «Резерв+», яку також запустили 18 травня.

УНІАН За матеріалами:

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