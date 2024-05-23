У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв — Finance.ua
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У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв

Особисті фінанси
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У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв
У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв
Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у Дії будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Послуги сервісних центрів МВС у застосунку Дія тимчасово призупинені через зміну реквізитів для оплати рахунків», — сказано в повідомленні.
Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки будуть розглянуті в порядку черги. З 28 травня послуги в Дії знову запрацюють.
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Нагадаємо, у застосунку «Дія», за останніми даними, вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.
Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок.
Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
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За матеріалами:
Finance.ua
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