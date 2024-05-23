У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв — Finance.ua

У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

У «Дії» тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв

Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у Дії будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Послуги сервісних центрів МВС у застосунку Дія тимчасово призупинені через зміну реквізитів для оплати рахунків», — сказано в повідомленні.

Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки будуть розглянуті в порядку черги. З 28 травня послуги в Дії знову запрацюють.

Читайте також Перереєстрація автомобіля на родича: як це зробити

Нагадаємо, у застосунку «Дія», за останніми даними , вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.

Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок.

Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.