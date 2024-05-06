Перереєстрація автомобіля на родича: як це зробити — Finance.ua

Перереєстрація автомобіля на родича: як це зробити Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Перереєстрація автомобіля на родича: як це зробити

В Україні є декілька способів перереєстрації автомобіля — це можна зробити офлайн та онлайн.

Про це пише «Телеграф».

Наразі українці можуть обрати один із зручних способів переоформлення автівки.

Однак, незважаючи на те, який варіант ви оберете — онлайн чи офлайн — потрібно спочатку отримати експертний висновок. Він дійсний протягом 10 днів.

Експертний висновок — це процедура, схожа на техогляд, коли спеціалісти перевіряють номер кузова авто на збіг з тим, який вказаний в документах (і інші нюанси).

Якщо ви вже отримали висновок експертного дослідження, можна починати перереєстрацію авто.

Як переоформити авто онлайн

Якщо ви вирішили спробувати переписати авто онлайн, то у такому випадку і покупцю, і продавцю потрібно увійти на портал Дія.

Там продавець заповнює заяву на перереєстрацію автомобіля. Система самостійно «підтягує» ті пункти, які є в реєстрі, тож заповнювати потрібно лише пусті поля.

Далі і власник, і покупець авто повинен накласти на документ електронний цифровий підпис.

Зачекайте кілька хвилин (можливо, знадобиться більше часу), щоб працівник сервісного центру МВС перевірив усі дані.

Коли це буде зроблено, у «Дії» з’явиться свідоцтво про реєстрацію автомобіля в електронному варіанті.

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Далі продавець передає ключі від автомобіля новому власнику, а той має прибути до Сервісного центру МВС, де він має замінити номерні знаки та отримати нові документи на автомобіль.

Перереєстрація авто офлайн

Щоб переписати автомобіль, необхідно скористатись послугами Сервісного центру МВС. Звернутися можна до будь-якого, не залежно від місця реєстрації.

Під час переоформлення потрібна присутність як продавця, так і покупця.

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Надалі необхідно оформити висновок експертного дослідження і взяти талон, у якому відображатиметься ваш порядок у черзі.

Консультант потребуватиме таких документів:

паспорти продавця і покупця; свідоцтво про реєстрацію авто; заява (заповнюється на місці); квитанції про оплату послуг.

Далі схема така ж: новий власник отримує нові номерні знаки на авто та документи.

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