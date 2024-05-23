У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів — Finance.ua

У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів Сьогодні 15:46 — Особисті фінанси

У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів

У закордонних підрозділах ДП «Документ» з 22 травня відновлюють порядок «живої черги» при оформленні документів.

Про це повідомляється на сайті установи.

«На прохання громадян України закордонні підрозділи ДП „Документ“ відновлюють прийом на оформлення документів в порядку „живої черги“ з 22 травня 2024 року», — сказано в повідомленні.

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Також, лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги за посиланням

Крім того, з 22 травня відокремлений підрозділ ДП «Документ» у місті Стамбул розпочав процес припинення діяльності на території Туреччини.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів можлива до 24 травня.

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«З 25.05.2024 до 30.09.2024 (включно) мобільні комплекси у місті Стамбул будуть працювати виключно для видачі готових документів, які були оформлені до 24.05.2024», — заявили в Паспортному сервісі.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям. Зокрема, йдеться про видачу паспортів для українців за кордоном.

Довідка Finance.ua:

23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

у Міністерстві зовнішніх справ пояснили, чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли знімуть обмеження.

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