У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів — Finance.ua

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У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів

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У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів
У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів
У закордонних підрозділах ДП «Документ» з 22 травня відновлюють порядок «живої черги» при оформленні документів.
Про це повідомляється на сайті установи.
«На прохання громадян України закордонні підрозділи ДП „Документ“ відновлюють прийом на оформлення документів в порядку „живої черги“ з 22 травня 2024 року», — сказано в повідомленні.
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Також, лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги за посиланням.
Крім того, з 22 травня відокремлений підрозділ ДП «Документ» у місті Стамбул розпочав процес припинення діяльності на території Туреччини.
Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів можлива до 24 травня.
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«З 25.05.2024 до 30.09.2024 (включно) мобільні комплекси у місті Стамбул будуть працювати виключно для видачі готових документів, які були оформлені до 24.05.2024», — заявили в Паспортному сервісі.
Нагадаємо, раніше Рада підтримала у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям. Зокрема, йдеться про видачу паспортів для українців за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • 23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
  • у Міністерстві зовнішніх справ пояснили, чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли знімуть обмеження.

Як обміняти українське посвідчення водія за кордоном 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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