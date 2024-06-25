Що таке розумний лічильник на світло: переваги та нюанси встановлення — Finance.ua

Що таке розумний лічильник на світло: переваги та нюанси встановлення Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Що таке розумний лічильник на світло: переваги та нюанси встановлення

Смарт-лічильники, інтелектуальні лічильники або ж «смарти» виготовлені з електронних компонентів та не мають механічних рухомих частин. Вони вирізняються серед звичайних лічильників більшою функціональністю.

Про це повідомляють фахівці Могилів-Подільських електромереж.

Як кажуть експерти, смарт-лічильники не лише вираховують кількість спожитої електроенергії, а також можуть мати такі функції:

передавати показники;

рахувати споживання електроенергії по зонах доби;



вимірювати параметри мережі (напруги тощо);

захищати від критичних коливань напруги;



передавати інформацію енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі;



виводити на екран інформацію про заборгованість тощо;



тривалий час зберігати в пам’яті лічильника інформацію, яка може бути зчитана для подальшої обробки чи аналізу.



Яка користь від розумного лічильника для споживача

Смарт-лічильники надають можливість економити гроші без зміни енергоспоживання за рахунок переходу на зонний облік. «Розумний лічильник» рахує спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію за тарифом, меншим на 50%. Тож якщо вмикати потужні електроприлади в цей час, наприклад, бойлер або електродуховку, можна відчутно зменшити рахунок.

Також регулярне дистанційне зчитування показників лічильників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо кількості спожитої електроенергії, у разі якщо прилад обліку працює в складі автоматизованої системи обліку електроенергії. Тобто лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії. На основі цих показів постачальник електроенергії формує рахунок. Це дуже зручно для тих споживачів, які регулярно забувають передати показники з 1-го по 3-тє число — їм достатньо, отримавши квитанцію, звірити вказані в ній показники з лічильником.

Послугу переходу можна замовити, написавши відповідну заяву, попередньо зрозумівши, чи ваш лічильник оснащений такою функцію.

Варто звернути увагу, що саме лише встановлення лічильника не гарантує зменшення рахунку за світло. Щоб економія була більш відчутною, слід використовувати енергоємні прилади переважно у заявлені години. У сучасному будинку такими приладами є пральні машини, бойлери, електрокотли тощо. Саме їх варто використовувати у нічний час. Для впевненості у результаті можна встановити електромеханічні таймери, які вимикатимуть вибрані прилади на день і вмикатимуть їх уночі.

Чи може смарт-лічильник «накрутити» зайве

У смарт-лічильників таких проблем немає. Навіть коли лічильник вийшов з ладу, в більшості випадків є можливість отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. А це дозволяє встановити точні показники і дату виходу з ладу лічильника.

Якщо ж здається, що лічильник все-таки нараховує забагато, спробуйте вимкнути усі електроприлади із розеток. Після цього число кіловат-годин на табло мало б перестати збільшуватись. Якщо цього не сталося — слід викликати сертифікованого електрика для перевірки справності внутрішньобудинкової мережі.

Чи може споживач самостійно купити такий лічильник

Може, але лише той, який відповідатиме вимогам, але встановити цей лічильник самостійно не вийде — він повен бути належним чином параметризований.

Куди звернутись, щоб встановити розумний лічильник?

Купивши лічильник, потрібно звернутись в РЕМ за направленням на параметризацію, віддати його в обленерго для програмування разом з паспортом лічильника, який підтверджує його походження.

«Документи на лічильник є обов’язковими, тому важливо здійснювати його покупку у спеціалізованих магазинах, а не у сусіда чи на ринку», — кажуть фахівці.

Після програмування, разом із лічильником клієнту видадуть акт параметризації багатотарифного приладу обліку.

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