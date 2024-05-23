Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи — Finance.ua

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Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи

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Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи
Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи
Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Згідно з ухваленою ще 14 березня пропозицією Європейської комісії, вартість шенгенської візи:
  • для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро;
  • для дітей віком від шести до 12 років — із 40 до 45 євро.
В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спецпроцедура за статтею 25а (2) Візового кодексу ЄС.
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У своєму обґрунтуванні підвищення цін Європейська комісія пояснювала, що це необхідно через інфляцію та перегляд заробітних плат для службовців ЄС. Єврокомісія має право пропонувати такий перегляд кожні три роки.
Рішення набуває чинності на дванадцятий день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня.
Нагадаємо, України підвищення цін не стосується, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.

Довідка Finance.ua:

  • посли країн-членів ЄС погодили переговорний мандат Ради Євросоюзу щодо пропозиції про цифровізацію процедури отримання шенгенських віз. Пропозиція вводить можливість подання заяви на отримання візи онлайн і замінює поточну візову наклейку в паспорті на цифрову візу;
  • законотворці Євросоюзу переконані, що такий крок зробить швидшим та дешевшим процес подачі заявки на візу, а також безпечнішим, бо заяви будуть криптографічно підписані і їх буде складніше підробити.
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За матеріалами:
Європейська правда
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