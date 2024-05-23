Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи — Finance.ua

Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Згідно з ухваленою ще 14 березня пропозицією Європейської комісії, вартість шенгенської візи:

для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро;

для дітей віком від шести до 12 років — із 40 до 45 євро.

В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спецпроцедура за статтею 25а (2) Візового кодексу ЄС.

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У своєму обґрунтуванні підвищення цін Європейська комісія пояснювала , що це необхідно через інфляцію та перегляд заробітних плат для службовців ЄС. Єврокомісія має право пропонувати такий перегляд кожні три роки.

Рішення набуває чинності на дванадцятий день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня.

Нагадаємо, України підвищення цін не стосується, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.

Довідка Finance.ua:

посли країн-членів ЄС погодили переговорний мандат Ради Євросоюзу щодо пропозиції про цифровізацію процедури отримання шенгенських віз. Пропозиція вводить можливість подання заяви на отримання візи онлайн і замінює поточну візову наклейку в паспорті на цифрову візу;

законотворці Євросоюзу переконані, що такий крок зробить швидшим та дешевшим процес подачі заявки на візу, а також безпечнішим, бо заяви будуть криптографічно підписані і їх буде складніше підробити.

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Європейська правда За матеріалами:

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